Klopp verso la panchina della Germania: Nagelsmann non è più il ct

I Mondiali 2026 fanno una vittima illustre in panchina: come era nell’aria da giorni, la Federcalcio tedesca (Dfb) ha ufficializzato l’addio di Julian Nagelsmann alla nazionale. Il tecnico paga l’eliminazione giunta a sorpresa nei sedicesimi di finale contro il non insuperabile Paraguay, ai rigori.

“La Federcalcio tedesca ringrazia espressamente Julian Nagelsmann per il lavoro svolto dal settembre 2023. Si è distinto per il grande impegno e per uno straordinario spirito di ambizione. È inoltre una persona estremamente responsabile e sincera, che tutti noi stimiamo”, ha dichiarato il presidente della Dfb, Bernd Neuendorf, in una nota, dopo che il consiglio di sorveglianza e i rappresentanti degli azionisti della Federcalcio hanno approvato all’unanimità la risoluzione con effetto immediato del contratto del commissario tecnico Julian Nagelsmann. La Dfb ha spiegato che è stato lo stesso Nagelsmann, nel corso di un colloquio riservato con i vertici federali avvenuto alla vigilia della riunione, a chiedere di essere sollevato dall’incarico dopo il deludente cammino della Germania ai Mondiali. “La decisione è stata tutt’altro che facile. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così pesante, la Nazionale merita l’opportunità di ripartire senza condizionamenti. Mi dispiace profondamente aver deluso i nostri tifosi, che avrebbero meritato molto di più”, ha dichiarato Nagelsmann.

Avviati colloqui con Klopp per il ruolo di Ct della nazionale

Jurgen Klopp (Foto AP/Haiko Mandl)

Contestualmente, la Federcalcio tedesca ha annunciato che Jurgen Klopp è stato contattato per prender il posto di Nagelsmann alla guida della nazionale. “Per quanto riguarda la nomina del nuovo allenatore, la dirigenza della Dfb avvierà ora un dialogo con Jurgen Klopp , il quale ha già manifestato la sua disponibilità generale ad assumere l’incarico”, ha comunicato la Federcalcio tedesca in una nota.