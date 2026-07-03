Mondiali 2026, partite e risultati della notte

Sta per completarsi il tabellone degli ottavi di finale. Spagna-Austria, Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria i match giocati giovedì

Nella notte italiana si è chiusa la penultima giornata di partite valide per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Sono andate in scena Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria, mentre giovedì sera si è giocata Spagna-Austria. Mancano solo altri tre match prima di passare alla fase degli ottavi: Australia-Egitto (ore 20.00), Argentina-Capo Verde (ore 00.00), Colombia-Ghana (ore 03.30).

✔️ 13/16 matches played, one more day of the Round of 32 remains.#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

Spagna-Austria 3-0

Spagna agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La squadra del ct De La Fuente ha battuto l’Austria 3-0 nel match giocato a Los Angeles. In rete per le Furie Rosse Mikel Oyarzabal al 36′ e all’89’ e Pedro Porro al 66′. Da segnalare che il portiere iberico Unai Simon ha stampato il nuovo record d’imbattibilità in Coppa del Mondo cancellando quello di Walter Zenga di Italia ’90. Al prossimo turno Lamine Yamal e gli altri se la vedranno con il Portogallo.

🇪🇸 Next stop: Round of 16! #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026

Portogallo-Croazia 2-1

Anche il Portogallo accede agli ottavi di finale battendo in rimonta la Croazia per 2-1 al Toronto Stadium (Canada). Ivan Perisic porta in vantaggio i Vatreni, poi arriva il pari di Cristiano Ronaldo su rigore e, in pieno recupero, la rete di Gonçalo Ramos a consegnare la vittoria ai lusitani, che al prossimo turno affronteranno la Spagna. Annullati per fuorigioco un gol a Cristiano Ronaldo e uno a Petar Sucic. Polemiche poi per il potenziale 2-2 segnato al 103′ da Joško Gvardiol, annullato per un presunto tocco di Igor Matanovic che avrebbe reso irregolare l’azione per fuorigioco.

A late winner sends Portugal into the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026

Svizzera-Algeria 2-0

La Svizzera batte l’Algeria 2-0 e vola agli ottavi. Decisivi i gol di Breel Embolo al 10′ e Dan Ndoye al 46′ al BC Place Stadium di Vancouver, in Canada. Gli elvetici ora affronteranno la vincente tra Colombia e Ghana.