Lucca, uccide la ex moglie gravemente malata e si toglie la vita

Tragedia in provincia di Lucca. Alle 11.45 di oggi un uomo di circa 80 anni è entrato nel reparto di Riabilitazione della struttura ospedaliera Versilia di Lido di Camaiore e ha accoltellato l’ex moglie, di 67 anni, quindi si è gettato dalla finestra al terzo piano.

Subito il personale del 118 è intervenuto e ha cercato di rianimare entrambi ma non ha potuto che constatare l’avvenuto decesso sia della donna che dell’ex marito. La donna era ricoverata in condizioni gravi da tre settimane e l’ex marito veniva a trovarla regolarmente. Sta indagando la Polizia per tutti i rilievi del caso.