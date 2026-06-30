Home > Calcio > Mondiali 2026, oggi in campo Norvegia, Francia e Messico: orario, probabili formazioni e dove vederle

Haaland e Mbappe si giocano il passaggio agli ottavi contro Costa d’Avorio e Svezia

Ai Mondiali 2026 è di nuovo il turno di due dei bomber più attesi, Haaland e Mbappe. Oggi, 30 giugno, scendono infatti in campo la Norvegia e la Francia nei loro sedicesimi di finale, rispettivamente contro Costa d’Avorio e Svezia. Nella notte italiana sarà poi il turno dei padroni di casa del Messico, finora sempre vittoriosi e apparsi come una nazionale solida, in grado di andare lontano nella competizione, impegnati contro l’Ecuador.

Mondiali 2026: le partite di oggi, orari

19.00 Costa d’Avorio – Norvegia

23.00 Francia – Svezia

3.00 Messico – Ecuador

Costa d’Avorio – Norvegia: probabili formazioni e dove vederla

Costa d’Avorio-Norvegia è in programma alle 19 ora italiana al Dallas Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Costa d’Avorio (4-2-3-1): Y. Fofana; Doué, Koussounou, Diomande, Konan; Sangaré, Kessie; Diallo, Pepé, Y. Diomande; Bonny.

Norvegia (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson; Berge, Aursnes, Odegaard; Nusa, Sorloth, Haaland.

Francia-Svezia: probabili formazioni e dove vederla

Kylian Mbappe si scalda con i compagni di squadra prima del match contro la Norvegia, poi vinto per 4-1 (Foto AP/Charles Krupa)

Francia-Svezia è in programma alle 23 ora italiana. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1 e Dazn e in streaming su Rai Play.

Ecco le probabili formazioni:

Francia (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe.

Svezia (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Ayari, Bergvall, Stroud; Elanga, Isak, Gyokeres.

Messico-Ecuador: probabili formazioni e dove vederla

Il messicano Alvaro Fidalgo festeggia un gol contro la Repubblica Ceca (Foto AP/Silvia Izquierdo)

Messico – Ecuador è in programma alle 3 della notte, ora italiana, a Città del Messico. Sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Messico (4-1-4-1): Rangel; Sanchez, Alvarez, Vasquez, Gallardo; Lira; Alvarado, Brian Gutierrez, Romo, Quinones; Raul Jimenez.

Ecuador (4-4-2): Galindez; Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Enner Valencia.