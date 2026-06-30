Iran, Witkoff verso Doha ma Teheran frena sui colloqui – La diretta

Proseguono i tentativi di definire l’accordo per porre fine alle tensioni tra Usa e Iran. L’inviato speciale statunitense Steve Witkoff è attualmente diretto a Doha, secondo quanto riferito alla Cnn da due funzionari Usa. Al momento, non è chiaro se Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, stiano viaggiando insieme verso la capitale del Qatar. Lunedì, in precedenza, Trump aveva dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero incontrato l’Iran a Doha oggi.
Nel frattempo, durante il fine settimana, un alto funzionario statunitense aveva riferito alla Cnn che i colloqui tecnici relativi al memorandum d’intesa procedevano “secondo i piani”, nonostante un recente scambio di fuoco. L’Iran, tuttavia, ha dichiarato lunedì che nei prossimi giorni non sono previsti incontri negoziali con gli Stati Uniti a nessun livello, poiché Teheran resta concentrata sull’attuazione del memorandum d’intesa piuttosto che sul passaggio ai colloqui per un accordo definitivo.
Punti chiave
– Israele ha attaccato più volte il territorio libanese durante la notte. Lo hanno riferito i media libanesi, come riportato da Ynet. Secondo le informazioni, a partire da mezzanotte, Israele ha lanciato un raid aereo sul villaggio di Deir Saryan, nel distretto di Nabatiya, e nel villaggio di Hadata è stata sganciata una “bomba sonora” su un’abitazione.
Secondo i media di stato iraniani, il ministro degli Esteri iraniano ha discusso del memorandum d’intesa e della sua attuazione durante una conversazione telefonica con il suo omologo francese. Abbas Araghchi e Jean-Noel Barrot hanno “esaminato e si sono confrontati sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali” relativi al memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, con “l’obiettivo di porre fine alla guerra imposta da” Stati Uniti e Israele contro l’Iran, secondo quanto riferito dall’emittente Irib, come riportato da Al Jazeera.
“Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato che collaborerà allo sminamento dello Stretto di Hormuz in coordinamento con i suoi partner. Ai sensi del Memorandum d’intesa di Islamabad, lo sminamento è di competenza esclusiva dell’Iran e di nessun altro Paese; in linea di principio, non autorizziamo tale operazione”. Lo ha scritto in un messaggio su X il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi. “La situazione è delicata e complessa. Raccomandiamo vivamente alla Francia di non complicarla ulteriormente con le sue provocazioni”, ha aggiunto il vice ministro iraniano.