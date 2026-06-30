Iran, Witkoff verso Doha ma Teheran frena sui colloqui – La diretta

Proseguono i tentativi di definire l’accordo per porre fine alle tensioni tra Usa e Iran. L’inviato speciale statunitense Steve Witkoff è attualmente diretto a Doha, secondo quanto riferito alla Cnn da due funzionari Usa. Al momento, non è chiaro se Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, stiano viaggiando insieme verso la capitale del Qatar. Lunedì, in precedenza, Trump aveva dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero incontrato l’Iran a Doha oggi.

Nel frattempo, durante il fine settimana, un alto funzionario statunitense aveva riferito alla Cnn che i colloqui tecnici relativi al memorandum d’intesa procedevano “secondo i piani”, nonostante un recente scambio di fuoco. L’Iran, tuttavia, ha dichiarato lunedì che nei prossimi giorni non sono previsti incontri negoziali con gli Stati Uniti a nessun livello, poiché Teheran resta concentrata sull’attuazione del memorandum d’intesa piuttosto che sul passaggio ai colloqui per un accordo definitivo.