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martedì 30 giugno 2026

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Iran, Witkoff verso Doha ma Teheran frena sui colloqui – La diretta

Iran, Witkoff verso Doha ma Teheran frena sui colloqui – La diretta
L’inviato speciale Usa per il Medioriente, Steve Witkoff (Foto AP/Alex Brandon)
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Gli iraniani avvertono: “Lo sminamento di Hormuz spetta solo a noi”

Proseguono i tentativi di definire l’accordo per porre fine alle tensioni tra Usa e Iran. L’inviato speciale statunitense Steve Witkoff è attualmente diretto a Doha, secondo quanto riferito alla Cnn da due funzionari Usa. Al momento, non è chiaro se Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano Donald Trump, stiano viaggiando insieme verso la capitale del Qatar. Lunedì, in precedenza, Trump aveva dichiarato che gli Stati Uniti avrebbero incontrato l’Iran a Doha oggi.

Nel frattempo, durante il fine settimana, un alto funzionario statunitense aveva riferito alla Cnn che i colloqui tecnici relativi al memorandum d’intesa procedevano “secondo i piani”, nonostante un recente scambio di fuoco. L’Iran, tuttavia, ha dichiarato lunedì che nei prossimi giorni non sono previsti incontri negoziali con gli Stati Uniti a nessun livello, poiché Teheran resta concentrata sull’attuazione del memorandum d’intesa piuttosto che sul passaggio ai colloqui per un accordo definitivo.

La guerra in Iran in Medioriente e i tentativi di accordo – Tutte le notizie di oggi, 30 giugno
Inizio diretta: 30/06/26 09:00
Fine diretta: 30/06/26 23:30

Punti chiave

Media, attacchi israeliani in Libano durante la notte

– Israele ha attaccato più volte il territorio libanese durante la notte. Lo hanno riferito i media libanesi, come riportato da Ynet. Secondo le informazioni, a partire da mezzanotte, Israele ha lanciato un raid aereo sul villaggio di Deir Saryan, nel distretto di Nabatiya, e nel villaggio di Hadata è stata sganciata una “bomba sonora” su un’abitazione.

Media, colloquio tra Araghchi e Barrot su intesa Usa-Teheran

Secondo i media di stato iraniani, il ministro degli Esteri iraniano ha discusso del memorandum d’intesa e della sua attuazione durante una conversazione telefonica con il suo omologo francese. Abbas Araghchi e Jean-Noel Barrot hanno “esaminato e si sono confrontati sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali” relativi al memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, con “l’obiettivo di porre fine alla guerra imposta da” Stati Uniti e Israele contro l’Iran, secondo quanto riferito dall’emittente Irib, come riportato da Al Jazeera.

Teheran: "Sminamento Hormuz spetta solo a noi, Francia non complichi situazione"

“Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato che collaborerà allo sminamento dello Stretto di Hormuz in coordinamento con i suoi partner. Ai sensi del Memorandum d’intesa di Islamabad, lo sminamento è di competenza esclusiva dell’Iran e di nessun altro Paese; in linea di principio, non autorizziamo tale operazione”. Lo ha scritto in un messaggio su X il viceministro degli Esteri iraniano, Kazem Gharibabadi. “La situazione è delicata e complessa. Raccomandiamo vivamente alla Francia di non complicarla ulteriormente con le sue provocazioni”, ha aggiunto il vice ministro iraniano.

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