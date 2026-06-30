Caldo record, oggi bollino rosso in 25 città: morto un operaio nel Mantovano

Non si arresta l’ondata di caldo record che sta investendo l’Europa e l’Italia, anche se le prime perturbazioni stanno arrivando a stemperare il clima rovente. Intanto però oggi, 30 giugno, ancora sono 25 le città in Italia con il bollino rosso, e dopo la morte di due anziani ieri a Genova a causa delle alte temperature, oggi si registra il decesso di un operaio di 55 anni, morto dopo aver accusato un malore mentre stava raccogliendo delle angurie. Il fatto si è verificato in un’azienda agricola di Magnacavallo, in provincia di Mantova. Sul posto sono giunti i carabinieri e il personale Ats Val Padana. La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’Ospedale Civile di Mantova, per l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica. Sono in corso tutti gli accertamenti per verificare il rispetto delle normative sul lavoro. Una delle ipotesi su cui lavorano gli inquirenti è quella che il malore fatale possa essere stato provocato proprio dal caldo torrido di queste ore.

Caldo: le città da bollino rosso

L’Italia è infatti ancora stretta nella morsa del caldo. Sono 25 le città da bollino rosso oggi, martedì 30 giugno, , così come domani, mercoledì 1° luglio, secondo quanto riportato nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Ecco quali sono:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Catania

Civitavecchia

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo.

Dopo il caldo, il maltempo crea danni e disagi

Intanto con le prime correnti fresche dall’Atlantico, se da un lato si attenuerà, soprattutto nei prossimi giorni, l’ondata di caldo torrido, dall’altro il maltempo sta già creando danni e disagi. Ieri sera un temporale si è abbattuto sulla città di Milano, stretta dalla morsa del caldo da giorni tra afa e temperature che hanno raggiunto anche i 38 gradi. Pioggia, qualche chicco di grandine e il vento hanno colpito il capoluogo lombardo dove è stata diramata allerta gialla per temporali.

Intano una tromba d’aria, questa notte, ha colpito la città di Mantova. In particolare, nella strada Fossamana, si è registrato il cedimento del tetto di una casa. Crollati anche parte dei muri. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Non si registrano feriti.