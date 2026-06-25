Mondiali 2026, vittorie per Brasile, Messico e Marocco

Ai Mondiali 2026 si sono chiusi nella notte anche i gruppi A e C, con le vittorie di Marocco, Brasile, Messico e Sudafrica. Nel gruppo A i messicani si qualificano come primi del girone, così come i brasiliani nel gruppo C.

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Marocco-Haiti 4-2, africani qualificati come secondi del gruppo C

Achraf Hakimi (Foto AP/Martin Meissner)

Il Marocco ha sconfitto 4-2 gli haitiani, pur essendo stato per due volte in svantaggio nel match disputato nella notte ad Atlanta. Il match si è aperto al 10′ con un autogol di Bono che ha portato in vantaggio Haiti. Pareggio del Marocco al 39′ con Hakimi, ma quattro minuti dopo nuova doccia fredda con il gol di Isidor al 43′ per Haiti. A rimettere le cose a posto, nel recupero del primo tempo, è il solito Saibari: 2-2 al 46′. Nella ripresa il Marocco, scrollatasi di dosso la paura, prende in mano il pallino del gioco e segna altre due reti con Rahimi (78′) e Yassine (89′) per il 4-2 finale che permette ai marocchini di qualificarsi come secondi nel gruppo C alle spalle del Brasile.

Brasile-Scozia 3-0, doppietta per Vinicius Junior

Il solito Vinicius Junior, vera stella del Brasile di Carlo Ancelotti in attesa di Neymar, con una doppietta permette ai brasiliani di avere ragione della Scozia, sconfitta 3-0 e quasi certa di salutare il Mondiale, a meno di un ripescaggio tra le migliori terze. Vinicius apre le marcature già al 7′, poi si vede annullare un gol al 22′ prima di raddoppiare al 48′ del primo tempo. Nella ripresa Cunha chiude la pratica al 60′, prima di lasciare il posto, al 76′, all’attesissimo Neymar.

Mondiali 2026: la classifica finale del gruppo C

Brasile 7 Marocco 7 Scozia 3 Haiti 0

Messico-Repubblica Ceca 3-0, i padroni di casa chiudono a punteggio pieno

Il Messico, uno dei Paesi ospitanti, è la prima nazionale a chiudere il suo girone a punteggio pieno conquistando la vittoria anche nell’ultimo match, contro la Repubblica Ceca. La vittoria dei messicani per 3-0 condanna all’eliminazione i cechi, che non hanno mai convinto in questo Mondiale. I messicani devono attendere il secondo tempo per sbloccare la partita, al 55′ con Chavez Garcia. Quasi immediato, al 61′, il raddoppio di Quinones. In pieno recupero, al 94′, Fidalgo sigilla una partita e un girone perfetti per i padroni di casa, che si candidano ad andare molto avanti nella competizione.

Sudafrica-Corea del Sud 1-0, africani qualificati come secondi nel gruppo A

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Piccola impresa del Sudafrica contro la Corea del Sud: la vittoria per 1-0 permette ai sudafricani di qualificarsi come secondi nel gruppo A alle spalle del Messico. Per i coreani delusione dopo un’ottima partenza nel Mondiale, e ora resta l’attesa per capire se riusciranno a rientrare tra le migliori terze. Il gol decisivo per il Sudafrica al 63′ è stato siglato da Maseko.

Mondiali 2026: la classifica finale del gruppo A