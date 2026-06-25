Home > Calcio > Mondiali 2026, oggi sei partite: torna in campo la Germania. Orari, probabili formazioni e dove vederle

Ai Mondiali 2026 oggi, 25 giugno, prosegue la terza giornata. I match dei diversi gironi saranno disputati in contemporanea per garantire la regolarità della competizione. Tra le nazionali in campo, torna la Germania, mentre la Turchia di Montella, già eliminata, affronterà gli Usa. Sono in programma sei partite, per chiudere i gruppi D, E e F.

Mondiali 2026: le partite di oggi

Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E)

Ecuador-Germania (Gruppo E)

Giappone-Svezia (Gruppo F)

Tunisia-Olanda (Gruppo F)

Paraguay-Australia (Gruppo D)

Turchia-Usa (Gruppo D)

Ecuador-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla

La Germania, con il suo bomber Deniz Undav, torna in campo questa sera alle 22 ora italiana contro l’Ecuador, puntando a chiudere a punteggio pieno. La partita è in programma al MetLife Stadium di East Rutherford, e sarà visibile in diretta su Rai1 e Dazn e in streaming su RaiPlay.

Ecco le probabili formazioni:

Ecuador (4-4-2): H. Galindez; J. Ordoñez, W. Pacho, A. Franco, P. Hincapié; P. Vite, M. Caicedo, P. Estupiñán; G. Plata, Enner Valencia.

Germania (4-2-3-1): M. Neuer; D. Raum, A. Rüdiger, J. Tah, J. Kimmich; L. Goretzka, A. Stiller; F. Wirtz, D. Undav, J. Leweling; N. Woltemade.

Curacao-Costa d’Avorio: orario, probabili formazioni e dove vederla

Sempre alle 22 ora italiana, per il gruppo E, lo stesso della Germania, scenderanno in campo Curacao e Costa d’Avorio, con gli ivoriani in cerca dei tre punti per garantirsi il passaggio ai sedicesimi. La partita è in programma al Philadelphia Stadium e sarà visibile in diretta su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Curacao (4-3-1-2): Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; L. Bacuna, Comenenci, J. Bacuna; Chong; Locadia, Hansen.

Costa d’Avorio (4-4-2): Y. Fofana; Konan, Agbadou, Kossounou, G. Doué; Touré, S. Fofana, Kessié, Y. Diomandé; Wahi, Pépé.

La classifica del gruppo E prima dell’ultima giornata

Germania 6 Costa d’Avorio 3 Ecuador 1 Curacao 1

Giappone-Svezia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Nella notte italiana scenderà in campo il Giappone per provare a garantirsi il passaggio del turno contro una delle grandi deluse di questo Mondiale, la Svezia. La partita è in programma questa notte all’una, ora italiana all’AT&T Sadium di Arlington, Dallas, e sarà visibile in streaming su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Tomiyas, Itakura, H.Ito; Seko, Nakamura, J.Ito, Doan; Kamada, Ao Tanak; Ueda.

Svezia (3-1-4-2): Nordfeldt; Lagerbielk, Hien, Lindelof; Karlstrom; Elanga, Bergball, Ayari, Gundmundsson; Isak, Gyokeres.

Tunisia-Olanda: orario, probabili formazioni e dove vederla

Nello stesso gruppo (F) torna in campo l’Olanda, che vuole i tre punti contro la Tunisia per garantirsi il primo posto nel girone. La partita è in programma questa notte all’una ora italiana ad Arrowhead di Kansas City e sarà visibile in streaming su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Tunisia (3-4-2-1): Ben Hessen; Ben Hamida, Rekik, Talbi; Valery, Khedira, Skhiri, Abdi; Ben Slimane, Mejbri; Tounekti.

Olanda (4-3-3): Verbruggen: Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo.

La classifica del gruppo F prima dell’ultima giornata

Olanda 4 Giappone 4 Svezia 3 Tunisia 0

Paraguay-Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla

Dopo il gruppo F, sarà la volta del gruppo D. Nella notte italiana, alle 4.00, scenderanno in campo Paraguay e Australia, che si contendono il secondo posto nel girone. La partita è in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara e sarà visibile in streaming su Dazn.

Ecco le probabili formazioni:

Paraguay (4-4-2): Gill; Caceres, G.Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, D.Gomez, Galarza; Pitta, Enciso.

Australia (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttr, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Irankunda; Touré.

Turchia-Usa: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultimo match di giornata quello tra la Turchia di Montella, grande delusa della competizione, e i sorprendenti Usa, padroni di casa e finora a punteggio pieno. Il match è in programma alle 4 della notte, ora italiana, a Inglewood.

Ecco le probabili formazioni:

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Kabak, Kadioglu; Ozcan, Calhanoglu; Guler, Uzun, Yildiz; Gul.

Usa (4-2-3-1): Freese; Freeman, McKenzie, Ream, Robinson; Berhalter, Tillman; Dest. McKennie, Pulisic; Pepi.

La classifica del gruppo D prima dell’ultima giornata