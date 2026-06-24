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mercoledì 24 giugno 2026

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Mondiali 2026, vittorie per Croazia e Colombia

Mondiali 2026, vittorie per Croazia e Colombia
Munoz festeggia il gol segnato per la Colombia contro il Congo (Foto AP/Silvia Izquierdo)
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Battute Panama e Congo

La Croazia, dopo la sconfitta all’esordio contro l’Inghilterra, conquista la prima vittoria ai Mondiali 2026 superando Panama 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Decide una rete di Budimir al 54′. Modric e compagni grazie a questo risultato salgono a quota 3 punti mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione.

Mondiali 2026, vittorie per Croazia e Colombia
Budimir festeggia con i compagni il gol decisivo contro Panama (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

Mondiali 2026: la classifica del gruppo L dopo la seconda giornata

  1. Inghilterra 4
  2. Ghana 4
  3. Croazia 3
  4. Panama 0

Colombia batte Congo 1-0, decisivo Munoz

Una rete di Daniel Munoz al 76′ basta invece alla Colombia per superare 1-0 la Repubblica Democratica del Congo in un match valido per la seconda giornata del gruppo K dei mondiali di calcio. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai sedicesimi di finale mentre la formazione africana resta ferma a quota 1.

Mondiali 2026: la classifica del gruppo K dopo la seconda giornata

  1. Colombia 6
  2. Portogallo 4
  3. Congo 1
  4. Uzbekistan 0
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