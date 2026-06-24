Mondiali 2026, vittorie per Croazia e Colombia

La Croazia, dopo la sconfitta all’esordio contro l’Inghilterra, conquista la prima vittoria ai Mondiali 2026 superando Panama 1-0 in un match valido per la seconda giornata del gruppo L. Decide una rete di Budimir al 54′. Modric e compagni grazie a questo risultato salgono a quota 3 punti mentre Panama resta a 0 ed è eliminata dalla competizione.
Mondiali 2026: la classifica del gruppo L dopo la seconda giornata
- Inghilterra 4
- Ghana 4
- Croazia 3
- Panama 0
Colombia batte Congo 1-0, decisivo Munoz
Una rete di Daniel Munoz al 76′ basta invece alla Colombia per superare 1-0 la Repubblica Democratica del Congo in un match valido per la seconda giornata del gruppo K dei mondiali di calcio. I sudamericani salgono a quota 6 punti e si qualificano ai sedicesimi di finale mentre la formazione africana resta ferma a quota 1.
Mondiali 2026: la classifica del gruppo K dopo la seconda giornata
- Colombia 6
- Portogallo 4
- Congo 1
- Uzbekistan 0