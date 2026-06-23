Mondiali 2026, Trump assisterà alla finale e consegnerà il trofeo

La politica, ancora una volta, si insinua ai Mondiali 2026, in scena tra Messico, Canada e Stati Uniti. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha annunciato in un’intervista a Fox News che Donald Trump sarà presente alla finale in programma il 19 luglio al MetLife Stadium, nel New Jersey, e che consegneranno la coppa alla squadra vincitrice insieme. “Saremo insieme al presidente a goderci la finale e, naturalmente, a consegnare il trofeo al vincitore, insieme”, ha dichiarato Infantino su Fox & Friends. “Lo farete insieme?”, ha chiesto l’intervistatore. “Certo, siamo sempre insieme”, ha risposto il numero uno della Fifa.

I precedenti

Trump al Mondiale per club 2025

Non è la prima volta che Trump si rende protagonista di un evento simile. In occasione della premiazione del Mondiale per club 2025, vinto dal Chelsea (che in finale ha sconfitto 3-0 il Psg), il tycoon ha consegnato il trofeo ai Blues ed è rimasto sul palco mentre i giocatori festeggiavano.

Trump e i Knicks alle Nba Finals 2026

Di recente, invece, il capo della Casa Bianca ha assistito a gara-3 delle Nba Finals 2026 tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs, al Madison Square Garden . Un’apparizione tutt’altro che piacevole per il leader statunitense che è stato fischiato da gran parte dei tifosi dei Knicks durante l’esecuzione dell’inno nazionale.