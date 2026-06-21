Home > Calcio > Mondiali 2026, Spagna-Arabia Saudita 4-0: gli iberici si sbloccano e volano in testa al gruppo H

Yamal e Oyarzabal incantano e segnano

Lamine Yamal impiega 10 minuti per spazzare via le paure spagnole ai Mondiali 2026, nate dopo il clamoroso 0-0 nella prima giornata contro Capo Verde. Il giovane fenomeno sblocca infatti il match proprio al 10′ e apre le marcature in una partita a senso unico chiuso sul 4-0 dalle Furie Rosse.

Dopo di lui, la doppietta di Oyarzabal, che gioca un primo tempo da fenomeno, e segna due gol in tre minuti, al 21′ e 24′, e l’autorete di Tambakti nella ripresa, al 49′, che piega definitivamente l’Arabia Saudita.

Nel gruppo H ora la Spagna è in testa a quota 4, in attesa del match tra Uruguay e Capo Verde (entrambi a quota 1), mentre l’Arabia Saudita resta ferma a 1 ed è ora quasi fuori dal Mondiale.