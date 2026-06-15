Mondiali 2026, Belgio frenato all’esordio: 1-1 con l’Egitto

Belgio ed Egitto si dividono la posta nella gara inaugurale del gruppo G dei Mondiali 2026. A Seattle termina 1-1 al termine di una sfida equilibrata e ricca di occasioni. La formazione egiziana trova il vantaggio al 19’, quando Ashour finalizza un’azione orchestrata da Salah con una conclusione precisa dalla distanza che supera Courtois. I nordafricani sfiorano anche il raddoppio prima dell’intervallo, mentre il Belgio fatica a costruire occasioni concrete.
Nella ripresa la squadra di Rudi Garcia alza il ritmo e trova il pari al 66’. Decisivo l’ingresso di Lukaku, il cui intervento su un cross dalla destra provoca la deviazione nella propria porta di Hany. Nel finale i belgi spingono alla ricerca della vittoria, ma trovano sulla loro strada le parate di Shobeir.