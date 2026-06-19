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venerdì 19 giugno 2026

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Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv
Il Ct del Brasile, Carlo Ancelotti: la sua nazionale è chiamata a una partita convincente contro Haiti dopo l’esordio deludente con il Marocco (Foto AP/Lee Jin-man)
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Turchia-Paraguay è match da dentro o fuori

Ai Mondiali 2026 oggi, 19 giugno, sono in programma quattro partite per la nona giornata della competizione. Le prime nazionali a scendere in campo saranno quelle di Usa e Australia, che si affrontano in un match del secondo turno del gruppo D dopo le convincenti vittorie all’esordio, rispettivamente contro Paraguay e Turchia.

Sarà poi la volta, nella notte italiana, di Scozia-Marocco, Brasile-Haiti (con la squadra di Ancelotti chiamata a una pronta riscossa dopo il deludente pareggio all’esordio contro i marocchini) e Turchia-Paraguay, in un match già da dentro o fuori per i turchi allenati da Vincenzo Montella.

Mondiali 2026, le partite di oggi

  • Ore 21: Usa-Australia (Gruppo D)
  • Ore 24: Scozia-Marocco (Gruppo C)
  • Ore 2.30: Brasile-Haiti (Gruppo C)
  • Ore 5: Turchia-Paraguay (Gruppo D)

Usa-Australia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Usa-Australia è in programma oggi, 19 giugno, alle 21 ora italiana,  al Lumen Field di Seattle. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e Rai1. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay.
Ecco le probabili formazioni:

Sati Uniti (4-3-2-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Weah; Tillman, Pulisic; Balogun. 

Australia (3-4-2-1): Beach; Burgess, Souttar, Circati; Italiano, Okon-Engstler, O’Neill, Bos; Irankunda, Metcalfe; Touré. 

Scozia-Marocco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Scozia-Marocco è in programma alla mezzanotte italiana, a Foxborough. La partita sarà trasmessa in esclusiva, in diretta, su Dazn.
Ecco le probabili formazioni:

Scozia (4-4-2): Gunn; Hickey, Hanley, Hendry, Robertson; Gannon-Doak, McTominay, Ferguson, McGinn; Shankland, Che Adams.

Marocco (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Brahim Diaz, Ounahi, El Kaabi; Saibari. 

Brasile-Haiti: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Brasile-Haiti è in programma nella notte italiana, alle 2.30, al Lincoln Financial Field di Filadelfia, Pennsylvania. La partita sarà trasmessa in esclusiva, in diretta, su Dazn.
Ecco le probabili formazioni:

Brasile (4-2-3-1): Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Fabinho; Henrique, Raphinha, Vinicius; Cunha. 

Haiti (4-4-2): Placide; Arcus, Delcroix, Adé, Expérience; Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot, Isidor. 

Turchia-Paraguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv
Il Ct della Turchia, Vincenzo Montella, che dopo la sconfitta all’esordio contro l’Australia oggi si gioca molto contro il Paraguay (Foto AP/Lynne Sladky)

Turchia-Paraguay, match già da dentro o fuori (entrambe hanno perso all’esordio) è in programma nella notte italiana, alle 5.00, e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.
Ecco le probabili formazioni:

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Kokcu, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Paraguay (4-2-3-1): Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Alderete, Maidana; Bobadilla, Cubas; Diego Gomez, Enciso, Almiron; Sanabria.

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