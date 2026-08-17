Caldo, le temperature minime scendono e arriva l’epoca dei temporali: le previsioni per oggi su tutta Italia

Il caldo estremo delle ultime settimane inizia a cedere il passo a temperature più basse e al maltempo. Il meteo per i prossimi giorni conferma questa tendenza. Queste sono le previsioni per oggi, lunedì 17 agosto, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.

Al Nord: poche nubi su aree pianeggianti e cielo irregolarmente nuvoloso su quelle alpine e appenniniche con piogge e rovesci, anche temporaleschi, su Liguria, tra Lombardia-Veneto e Friuli-Venezia Giulia già dalla prima nottata; nel corso della giornata i fenomeni andranno ad interessare tutte le regioni con fenomeni anche di forte intensità su Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna; generale miglioramento dalla sera seguito da ampie schiarite o con il cielo al più velato tranne per la parte orientale dell’Emilia-Romagna e coste venete dove insisteranno i fenomeni.

Centro e Sardegna: poco nuvoloso su tutte le regioni anche se, nelle prime ore della notte e del mattino, saranno presenti nubi basse sulle aree centro-settentrionali della toscana che potranno ridurre la visibilità per foschia; nel corso della tarda mattinata la nuvolosità andrà ad intensificarsi dapprima sulla Toscana con rovesci e temporali e poi, a seguire, dal primo pomeriggio su tutti i settori, specie su quelli del versante Adriatico; su Toscana e Umbria i fenomeni saranno più diffusi e intensi; migliora dalla sera tranne per la persistenza di locali piovaschi sulla Toscana centrale, nord Marche e sul basso Lazio; sulla Sardegna condizioni di bel tempo intervallate solo nel pomeriggio dall’aumento delle nubi nelle aree interne, nella parte settentrionale ed orientale dell’isola con associati rovesci e locali temporali.

Sud e Sicilia: cielo generalmente poco nuvoloso con temporanei annuvolamenti più compatti nel pomeriggio sui rilievi appenninici ed aree interne della Sicilia che daranno luogo a rovesci anche a carattere temporalesco; fenomeni e nuvolosità andranno ad esaurirsi dalla sera tranne che per la Campania, Basilicata tirrenica e coste tirreniche calabresi dove saranno presenti i fenomeni precipitativi anche nella notte successiva.

Le temperature: minime in lieve diminuzione sulle aree alpine, su Appennino Tosco-Emiliano, sulla Sardegna settentrionale e sulla Basilicata occidentale; in lieve aumento su aree pianeggianti di Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e coste dell’Alto Adriatico; senza variazioni significative altrove massime in generale calo sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna ed in maniera più marcata su Toscana, Umbria e Triveneto; stazionarie sulla Sicilia; persistono condizioni di onda di calore con punte massime fino a 36-38°c nell’entroterra sardo e temperature fino a 34-36 °c sulle aree interne del Centro-Sud e in Sicilia. I venti: inizialmente deboli di direzione variabile su tutte le regioni in intensificazione fino a moderati dalla tarda mattinata dai quadranti occidentali su Sardegna, Sicilia e regioni occidentali, mentre nelle ore pomeridiane saranno moderati orientali sulle regioni del versante Adriatico e meridionali sulle aree costiere ioniche; attese raffiche di vento fino a forte nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi, specie sulle coste dell’alto Adriatico, lungo la dorsale appenninica centrale, Puglia e Basilicata.

I mari: mossi il Mar Ligure e il Mar di Corsica con moto ondoso in aumento dal pomeriggio; da poco mossi a mossi il Mar di Sardegna e il Tirreno Centro-Meridionale con moto ondoso in aumento fino a molto mosso in serata sulle loro zone settentrionali; generalmente poco mossi i restanti bacini con moto ondoso in aumento dal pomeriggio su Stretto di Sicilia e Mar Ionio.

Allerta meteo in Trentino

Allerta maltempo della Protezione civile del Trentino fino alla mezzanotte di oggi. “E’ previsto un calo delle temperature, accompagnato da rovesci e temporali, anche intensi, che tenderanno a muoversi verso sud-est – informa la Provincia -. Si comunica alla popolazione la necessità di prestare massima attenzione durante gli spostamenti, evitare zone a rischio come corsi d’acqua, sottopassi e versanti instabili, mettere al sicuro gli oggetti esposti al vento e stare lontani da alberi, strutture instabili e luoghi esposti a fulmini. In caso di pericolo, cercare subito un riparo sicuro”.