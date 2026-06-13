Mondiali 2026, Usa-Paraguay 4-1: esordio ok per i padroni di casa

La doppietta di Balogun e il gol di Reyna chiudono il match dopo l’autogol di Bobadilla e il momentaneo 3-1 di Mauricio

Partono nel migliore dei modi i Mondiali 2026 per i padroni di casa degli Usa, che battono 4-1 il Paraguay all’esordio al Sofi Stadium di Inglewood. Il match è subito in discesa per la squadra di Mauricio Pochettino, che al 7′ è già in vantaggio grazie a un autogol di Bobadilla. Al 31′ e allo scadere del primo tempo la doppietta di Balogun assicura il triplo vantaggio agli statunitensi, che si fanno accorciare nella ripresa al 73′ da Mauricio. Di Reyna al 98′ il gol del definitivo 4-1. In precedenza, la partita Canada-Bosnia era terminata 1-1.