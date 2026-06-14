Mondiali 2026, Brasile-Marocco finisce 1-1: la Scozia batte Haiti

Esordio del Brasile, e di Carlo Ancelotti sulla panchina della squadra sudamericana, ai Mondiali 2026. I verdeoro non sono andati oltre a un pareggio contro il Marocco. La partita è finita 1 a 1 al Metlife Stadium di East Rutherford nel New Jersey, vicino a New York. Il primo gol è di Ismael Saibari al 22esimo minuto; il pareggio è arrivato neanche 10 minuti dopo siglato da Vinicius Junior.

I nordafricani hanno fatto la partita per lunghi tratti e sono passati in vantaggio con Saibari al 21′ al termine di una rapida ripartenza. La reazione brasiliana è arrivata poco dopo la mezz’ora grazie a una giocata individuale di Vinicius, autore del gol del pareggio. Nella ripresa il Brasile ha provato ad alzare il baricentro senza però creare grandi pericoli alla difesa marocchina. Nel finale Alisson è stato decisivo con alcuni interventi che hanno permesso alla Seleçao di evitare la sconfitta.

Debutto con vittoria per la Scozia

Negli altri match giocati sabato debutto vincente invece per la Scozia per 1 a 0 contro Haiti, sempre nel Gruppo C. La partita si è giocata al Gillette Stadium di Foxborough nel Massachusetts. Il gol della vittoria è di John McGinn al 28esimo minuto del primo tempo, mentre la Svizzera si è fatta sorprendere dal Qatar pareggiando 1-1.

Jean-Ricner Bellegarde di Haiti durante la partita del Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali FIFA 2026 tra Haiti e Scozia, disputata il 13 giugno 2026 (Foto di Fred Kfoury III/Icon Sportswire) (Icon Sportswire via AP Images)

Il Brasile e le squadre del gruppo C

Tutte le partite del Gruppo C si giocheranno negli Stati Uniti: il Brasile affronterà sia Haiti che il Marocco a Boston, mentre Haiti e Marocco si sfideranno ad Atlanta. Il Brasile, la nazione più titolata nella storia dei Mondiali, ha vinto il titolo l’ultima volta nel 2002. Da allora è stato eliminato ai quarti di finale in ogni edizione, ad eccezione del 2014, quando, da paese ospitante, raggiunse le semifinali, subendo però un’umiliante sconfitta per 7-1 contro la Germania. Quattro anni fa, in Qatar, la Croazia eliminò la Seleçao ai rigori.

La nazionale brasiliana aveva deluso nelle qualificazioni ai Mondiali, subendo anche pesanti sconfitte contro gli acerrimi rivali dell’Argentina, quando la federazione calcistica brasiliana ingaggiò il veterano Carlo Ancelotti dal Real Madrid. Nonostante abbia portato la squadra al traguardo, il Brasile si è classificato solo quinto nelle qualificazioni sudamericane. Ancelotti ha vinto cinque Champions League, ma la sua unica esperienza da allenatore ai Mondiali risale al periodo in cui fu vice allenatore dell’Italia sotto la guida di Arrigo Sacchi durante il torneo del 1994 negli Stati Uniti, quando l’Italia perse la finale proprio contro il Brasile.

Marocco

Il Marocco si è classificato quarto agli ultimi Mondiali, il miglior risultato di sempre per una squadra africana. Ha battuto la Spagna agli ottavi di finale e il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai quarti, prima di essere sconfitto in semifinale dalla Francia, poi finalista. La squadra arriva ai Mondiali reduce da una conclusione caotica della Coppa d’Africa, che ha ospitato tra dicembre e gennaio. Il Marocco ha perso la finale contro il Senegal, ma il risultato è stato ribaltato a marzo dalla Confederazione Africana di Calcio (CAF), che ha stabilito che il Senegal aveva perso a tavolino la finale per aver abbandonato il campo senza l’autorizzazione dell’arbitro. L’allenatore Walid Regragui si è dimesso dopo la finale e il Marocco avrà un nuovo tecnico alla guida della nazionale ai Mondiali: Mohamed Ouahbi, che ha portato la nazionale Under 20 alla vittoria del Mondiale giovanile. Il Marocco ospiterà inoltre i Mondiali del 2030 insieme a Spagna e Portogallo.

Haiti

La nazionale caraibica di Haiti compete ai Mondiali per la seconda volta, la prima dal 1974, dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione Concacaf. Nel 1974, Haiti fu eliminata dopo tre sconfitte consecutive contro Italia, Polonia e Argentina. È probabile che anche quest’anno la squadra incontrerà difficoltà contro le avversarie della fase a gironi. Allenata dal francese Sébastien Migne, Haiti occupa attualmente l’83/a posizione nella classifica mondiale Fifa, davanti solo alla Nuova Zelanda tra le 48 squadre qualificate per i Mondiali. La squadra sarà guidata dal 32enne Duckens Nazon, capocannoniere a pari merito delle qualificazioni Concacaf con sei gol, tra cui una tripletta realizzata subentrando dalla panchina nel pareggio per 3-3 contro il Costa Rica.

Scozia

La Scozia partecipa ai Mondiali per la prima volta dal 1998, grazie alla vittoria in extremis contro la Danimarca nell’ultima partita di qualificazione dello scorso anno. La squadra sarà guidata dal centrocampista del Napoli Scott McTominay, autore di uno dei gol nella drammatica vittoria per 4-2 contro la Danimarca che ha sancito il ritorno della Scozia in Coppa del Mondo. L’allenatore Steve Clarke è ct della nazionale dal 2019 e sarà il primo a guidare la Scozia in tre grandi tornei. La Scozia è stata eliminata nella fase a gironi agli Europei del 2020 e del 2024. Nelle sue otto precedenti partecipazioni alla Coppa del Mondo, non è mai riuscita a superare la fase a gironi. Ha affrontato anche il Brasile nel 1998, venendo sconfitta di misura per 2-1 dai campioni in carica.