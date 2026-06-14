Mondiali 2026, Turchia sconfitta all’esordio contro l’Australia

Esordio deludente per la Turchia di Vincenzo Montella ai Mondiali 2026. L’Australia ha vinto 2 a 0 nella partita di esordio del Gruppo D. In gol sono andati di Irankunda al 27′ del primo tempo e Metcalfe al 30′ della ripresa. Sempre oggi c’è stato il pareggio del Brasile contro il Marocco e la vittoria della Scozia su Haiti, oltre al pari tra Qatar e Svizzera.

Turkey head coach Vincenzo Montella walks off the field at the end of first half group D World Cup soccer action against Australia in Vancouver, British Columbia, Saturday, June 13, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

La Turchia ha raggiunto le semifinali dei Mondiali del 2002 e degli Europei del 2008, ma ha mancato la qualificazione per cinque Mondiali consecutivi prima di qualificarsi quest’anno battendo il Kosovo ai playoff. Questa sarà solo la terza partecipazione ai Mondiali per la Turchia, che ha raggiunto il torneo per la prima volta nel 1954. La squadra di Vincenzo Montella può contare su talenti emergenti come Arda Guler del Real Madrid e lo juventino Kenan Yildiz, al fianco di calciatori esperti e di qualità come l’interista Hakan Calhanoglu. Dopo l’umiliante 0-6 con la Spagna dello scorso 7 settembre, la Turchia non ha più perso una partita e si è garantita questi Mondiali sconfiggendo prima la Romania e poi il Kosovo ai playoff. Il 4-0 inflitto alla Macedonia nell’ultima amichevole indica che la nazionale di Montella è in buona salute ed è pronta a fare la sua figura ai Mondiali.