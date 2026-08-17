Hayden Panettiere, è morta a 36 anni la star di “Heroes” e “Nashville”

È morta Hayden Panettiere, attrice di popolari serie televisive come ‘Heroes‘ e ‘Nashville‘. Aveva 36 anni. La notizia è stata data dal padre della star ad Abc News: “È con profondo dolore che annunciamo la tragica scomparsa della nostra amata Hayden. Era una luce straordinaria e una forza della natura, capace di portare amore e gioia immensi a chiunque l’abbia conosciuta, così come ai milioni di persone che l’hanno seguita sullo schermo”, si legge nella dichiarazione. Non è stata resa nota la causa del decesso.

Chi è Hayden Panettiere

Panettiere, che avrebbe compiuto 37 anni il 21 agosto, aveva iniziato la sua carriera da bambina, recitando in spot pubblicitari e soap opera. Il ruolo di una cheerleader dotata di superpoteri in ‘Heroes’ la portò alla fama nel 2006. “Penso che ‘Heroes’ sia davvero forte perché è una grande combinazione di tutto ciò che piace alla gente: amano la realtà, la fantascienza e cose come ‘X-Men’, che permettono di sognare qualcosa di più grande”, aveva dichiarato l’attrice all’Associated Press nel 2008. “E al centro ci sono queste storie umane in cui le persone possono riconoscersi, molto crude e autentiche. Ed è riuscita a conquistare persone di ogni fascia d’età”. Per quel ruolo vinse tre Teen Choice Awards e fu candidata ai Grammy Awards per un album di parole recitate per bambini, registrato alcuni anni dopo l’uscita del film d’animazione ‘A Bug’s Life’. In seguito Panettiere interpretò una giovane e sfacciata cantante country al fianco di Connie Britton nella serie ‘Nashville’, trasmessa dalla Abc per quattro stagioni prima di essere cancellato e successivamente ripreso da Cmt. Nella serie cantava personalmente le proprie canzoni, alcune delle quali ottennero successo nelle classifiche country, dando origine a tournée negli Stati Uniti e procurandole due nomination ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Durante la messa in onda della serie, 11 canzoni interpretate da Panettiere per ‘Nashville’ entrarono nella classifica Billboard Hot Country Songs, due delle quali insieme a Britton.

Il fratello minore di Panettiere, Jansen, anch’egli attore, è morto nel 2023 a causa di un problema cardiaco, all’età di 28 anni. L’attrice aveva parlato apertamente delle sue difficoltà con la dipendenza dall’alcol e la depressione, anche dopo la nascita, nel 2014, della figlia avuta con il pugile ucraino Wladimir Klitschko. In un’intervista con il podcaster Jay Shetty, dopo l’uscita della sua autobiografia a maggio, Panettiere aveva parlato dell’accordo relativo all’affidamento della figlia undicenne, che vive a tempo pieno con Klitschko in Ucraina. La notizia della decisione del 2018 aveva fatto parlare di una presunta rinuncia di Panettiere alla custodia della figlia. Ma l’attrice aveva raccontato che fu Klitschko a proporre che la figlia vivesse a tempo pieno con lui quando la bambina aveva 2 anni, mentre lei affrontava problemi di salute mentale e dipendenza. Nel 2015 era entrata in una struttura di riabilitazione mentre stava girando ‘Nashville’. Panettiere era apparsa anche in due film della saga ‘Scream’, aveva interpretato il personaggio principale nel film del 2009 ‘Una notte con Beth Cooper’ e, nel 2000, vestito i panni della giovane figlia di un allenatore di football nel film ‘Il sapore della vittoria’.