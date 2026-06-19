Mondiali 2026, il Messico supera la Corea ed è già ai sedicesimi. Goleada Canada al Qatar

Il Messico, uno dei tre Paesi ospitanti, è la prima nazionale ad avere la certezza del passaggio alla fase eliminatoria dei Mondiali 2026. Un gol del difensore Luis Romo al 50′ ha permesso infatti ai messicani di Javier Aguirre di battere per 1-0 la Corea del Sud e centrare la qualificazione ai sedicesimi di finale dopo due vittorie su due partite disputate. La partita nella notte italiana, dopo il pareggio, nello stesso gruppo, tra Sudafrica e Repubblica Ceca che dava comunque un vantaggio a entrambe le squadre, vittoriose al primo turno. I coreani ora si giocheranno il passaggio del turno nella terza giornata contro il Sudafrica.

Gruppo A: la classifica

Questa la classifica del gruppo A dopo due partite:

Messico 6 Corea del Sud 3 Repubblica Ceca 1 Sudafrica 1

Il Canada batte il Qatar 6-0, tripletta per David

Nel gruppo B, il Canada, altro Paese ospitante, ha superato con un netto 6-0 il Qatar a Vancouver. Protagonista assoluto dell’incontro Jonathan David che ha realizzato la prima tripletta ai Mondiali per un giocatore della Concacaf in 96 anni, raggiungendo così Lionel Messi in testa alla classifica dei marcatori. Ora, per chiudere in testa al girone, i nordamericani hanno bisogno di un punto contro la Svizzera, in virtù della migliore differenza reti rispetto agli elvetici che pure ieri hanno vinto 4-1 contro la Bosnia, giustiziera dell’Italia nei playoff.

Gruppo B: la classifica

Questa la classifica del gruppo B dopo due partite: