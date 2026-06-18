Mondiali 2026, pareggio 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica

Repubblica Ceca e Sudafrica hanno pareggiato ad Atlanta 1-1 nella prima partita della seconda giornata del gruppo A dei Mondiali. Cechi in vantaggio con Sadlek al 6′ e pareggio all’83’ di Mokoena su rigore. Dopo le sconfitte nelle rispettive partite d’esordio il pareggio rende ora necessaria la vittoria nell’ultima giornata del girone unico per poter accedere alla fase a eliminazione diretta. Raggiungere tale traguardo sarebbe una prima assoluta per il Sudafrica nelle sue quattro partecipazioni ai Mondiali, così per la Repubblica Ceca da quando partecipa alle fasi finali come nazione indipendente.