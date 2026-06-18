Mondiali 2026, la Svizzera travolge la Bosnia 4-1

La Svizzera ha battuto 4-1 la Bosnia-Erzegovina in un match valido per il girone B dei Mondiali 2026, disputato al Sofi Stadium di Los Angeles, la seconda partita per entrambe le squadre. Gli elvetici sono andati a segno con Manzambi J. , autore di una doppietta, al 74′ e al 90′, e con Xhaka, su rigore, al 97′. Sempre in recupero il gol dei bosniaci al 93′, firmato Mahmic, con i balcanici rimasti in dieci per l’espulsione di Muharemovic all’80’. La Svizzera è momentaneamente in testa al gruppo con 4 punti.