Mondiali 2026, le partite di oggi: orari, probabili formazioni e dove vederle in tv

Inizia oggi, lunedì 15 giugno, la quinta giornata dei Mondiali 2026 di Canada, Messico e Usa. Dopo i risultati della notte, che hanno visto il pareggio in Olanda-Giappone e le vittorie del Costa d’Avorio (1-0 sull’Ecuador) e della Svezia (5-1 alla Tunisia), nella serata e nella notte italiana scenderanno in campo altre 8 squadre. Ecco il programma.

Spagna-Capo Verde (Gruppo H)

Belgio-Egitto(Gruppo G)

Arabia Saudita-Uruguay(Gruppo H)

Iran-Nuova Zelanda (Gruppo G)

Spagna-Capo Verde: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Spagna e Capo Verde, valida per il Gruppo H, inizia alle 18. Ecco le probabili formazioni:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams

CAPO VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral; Pina, Duarte; Rodrigues, Monteiro, Cabral; Livramentoe

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.

Belgio-Egitto: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Belgio ed Egitto, valida per il Gruppo G, inizia alle 21. Ecco le probabili formazioni:

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

EGITTO (3-4-1-2): El Shenawy; Ibrahim, Abdelmaguid, Rabia; Hany, Attia, Lasheen, Fattouh; Ashour; Salah, Marmoush

Il match sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 1 dalle 20.35, comprensivo del prepartita, e su Dazn.

Arabia Saudita-Uruguay: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Arabia Saudita e Uruguay, valida per il Gruppo H, inizia a mezzanotte. Ecco le probabili formazioni:

ARABIA SAUDITA (4-3-3): Al-Aqidi; Boushal, Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi; Kanno, Al-Khaibari, N. Al-Dawsari; Al-Shehri/Mandash, Al-Buraikan, S. Al-Dawsari

URUGUAY (4-3-3): Rochet; Varela, Gimenez, Araujo, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur; Canobbio, Nunez, Rodriguez

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.

Iran-Nuova Zelanda: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Iran e Nuova Zelanda, valida per il Gruppo G, inizia alle 3 del 16 giugno. Ecco le probabili formazioni:

IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Yousefi, Kanaani, Khalilzadeh, Mohammadi; Ezatolahi, Ghoddos; Jahanbakhsh, Ghaedi, Mohebi; Taremi

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Stamenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Dazn.