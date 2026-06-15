Mondiali 2026, Costa d’Avorio-Ecuador 1-0: decisivo Diallo

Ai Mondiali 2026, un gol di Amad Diallo al 90′ minuto ha regalato alla Costa d’Avorio la vittoria per 1-0 sull’Ecuador, alla sua prima partecipazione al massimo trofeo calcistico dopo dodici anni.

Le due squadre hanno colpito la traversa per ben tre volte prima che l’esterno del Manchester United sbloccasse il risultato con un tiro di sinistro da appena dentro l’area di rigore, che ha battuto il portiere Hernßn Galíndez in tuffo. La Costa d’Avorio, alla sua quarta partecipazione ai Mondiali e la prima dal 2014, ha compiuto un passo avanti verso il raggiungimento della fase a eliminazione diretta per la prima volta. L’Ecuador ha visto interrompersi la sua striscia di 19 partite senza sconfitte, subendo la prima battuta d’arresto dall’ 1-0 contro il Brasile del 6 settembre 2024.