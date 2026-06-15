Mondiali 2026, Svezia-Tunisia 5-1: doppietta di Yasin Ayari

Ai Mondiali 2026, non c’è storia tra Svezia e Tunisia. Gli scandinavi travolgono i nordafricani con un 5-1 in cui si è distinto Yasin Ayari, autore di una doppietta. La Svezia sale così in testa al Gruppo F.

Alexander Isak e Viktor Gyökeres hanno realizzato un gol e un assist a testa, mentre Mattias Svanberg ha segnato ancora per la Svezia, che si presentava al torneo al 39esimo posto del ranking mondiale e che aveva mancato la qualificazione ai Mondiali del 2022 dopo aver raggiunto i quarti di finale otto anni prima in Russia. Omar Rekik ha segnato il gol della bandiera per la Tunisia, 45esima nel ranking, alla sua settima partecipazione ai Mondiali, ma mai riuscita a superare la fase a gironi.

Ayari ha trascinato la Svezia allo stadio BBVA di Monterrey, in Messico, con due reti dalla lunga distanza, una al 7′ minuto e una nel recupero del secondo tempo. L’attaccante svedese ha esultato in modo contenuto, con le mani alzate in segno di rispetto verso la Tunisia, Paese natale di suo padre. Isak ha segnato il suo 18° gol in nazionale al 30° minuto, quando Gyökeres ha servito l’attaccante del Liverpool, rimasto fuori per gran parte della scorsa stagione a causa di una frattura alla gamba, in contropiede.

Dopo che Rekik aveva interrotto l’impeto della Svezia con il suo gol al 43° minuto, Isak e Gyökeres hanno riportato la Svezia in vantaggio. Isak ha rubato palla e ha servito Gyökeres, che si è trovato a tu per tu con Chamakh. L’attaccante dell’Arsenal ha insaccato facilmente, realizzando il suo sedicesimo gol nelle ultime quindici presenze con la nazionale svedese e il ventunesimo in totale. Il commissario tecnico della Svezia, Graham Potter, ha affermato che Isak e Gyökeres hanno una grande intesa. “Alle loro spalle serviva una squadra che funzionasse bene. Sono contento per i giocatori, stasera abbiamo fatto un passo avanti in questo senso”, ha dichiarato Potter. La Svezia capolista del girone F affronterà ora l’Olanda a Houston sabato, mentre la Tunisia rimarrà a Monterrey e affronterà il Giappone lo stesso giorno.