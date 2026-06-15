Mondiali 2026, Iran pronto all’esordio. Taremi: “Troppa tensione intorno a noi”

L’attesa è finita: nella notte italiana la nazionale dell’Iran farà il suo esordio ai Mondiali 2026 affrontando la Nuova Zelanda a Los Angeles.

La squadra persiana è atterrata in California proprio mentre veniva annunciato un accordo per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti, proveniente da Tijuana, in Messico, appena oltre il confine americano, a circa 225 km dallo stadio dove giocheranno la prima partita della fase a gironi. Il centro di allenamento è stato trasferito dagli Stati Uniti dopo l’inizio della guerra e da allora la squadra iraniana ha dovuto affrontare numerose distrazioni, tra cui i problemi con i visti di una parte della delegazione.

“Che si vinca o si perda, è una questione personale, ma il calcio come sport ha lo scopo di portare gioia”, ha dichiarato in conferenza stampa il commissario tecnico iraniano Amir Ghalenoei.

“Ho percepito la tensione fin dal primo momento in cui siamo arrivati a questi Mondiali. In qualsiasi torneo in cui c’è tensione, non possiamo vivere la stessa splendida esperienza di pace e gioia di cui parliamo sempre”, ha detto il capitano dell’Iran, Mehdi Taremi, parlando in conferenza tramite un interprete. “So che non è successo solo a noi. So che diversi Paesi hanno avuto problemi con i visti e cambiamenti nei ritiri di allenamento. Prima del nostro arrivo, la sensazione, l’entusiasmo che le persone provano sempre, l’attesa per i Mondiali, credo che questa volta non sia stata la stessa”, ha aggiunto l’ex centravanti dell’Inter. “Questo tipo di tensione mina la gioia e il messaggio della Fifa e del nostro popolo, ovvero che il calcio porta la pace“, ha dichiarato ancora Taremi, l’attaccante trentatreenne dell’Olympiacos alla sua terza partecipazione alla Coppa del Mondo. “Credo che questo Mondiale avrebbe potuto offrire un’atmosfera migliore, ma spero che in futuro sarà migliore per tutti i tifosi, a prescindere dalla squadra che sostengono”, ha detto.

Gli ostacoli nelle trasferte negli Stati Uniti

Per via delle rigidissime disposizioni delle autorità americane, la nazionale iraniana può effettuare brevi trasferte negli Stati Uniti per le partite, arrivando il giorno prima dell’incontro e ripartendo subito dopo. “Senza dubbio, questo avrà un impatto negativo sullo spirito del calcio che dovrebbe unire nazioni e culture”, ha detto ancora il ct Ghalenoei. “Queste circostanze hanno influenzato la nostra concentrazione tecnica, ma ho cercato di fare in modo che i miei giocatori si concentrassero sulla strategia e sulla tecnica”, ha aggiunto.

Il viaggio dell’Iran da Tijuana al SoFi Stadium è durato circa cinque ore, compreso il brevissimo volo. “Certo, questo ci ha penalizzato”, ha detto Ghalenoei. “Vorrei ringraziare la brava gente del Messico, ma noi iraniani siamo abituati a creare opportunità anche nelle situazioni più difficili e non pensiamo ad altro che a portare gioia alle persone”, ha concluso il ct.

Dopo la conferenza stampa, la nazionale iraniana è scesa in campo al SoFi Stadium, permettendo ai giocatori di familiarizzare con la struttura a loro sconosciuta. I giocatori hanno percorso l’arena futuristica in piccoli gruppi, indicando le caratteristiche delle imponenti tribune ed esaminando la qualità del manto erboso. L’area di Los Angeles è stata probabilmente scelta per ospitare due partite dell’Iran anche perché ospita la più grande comunità iraniana al di fuori dell’Iran. Il cosiddetto quartiere di Tehrangeles è popolato dalle famiglie di migliaia di persone fuggite dal Paese dopo la Rivoluzione Islamica alla fine degli anni ’70. Ma quando Taremi e compagni scenderanno in campo a Los Angeles, molti membri della comunità non saranno presenti per assistere alla partita. Alcuni stanno organizzando proteste contro il divieto imposto dalla Fifa sull’utilizzo della bandiera pre-rivoluzionaria del Leone e del Sole, mentre altri vedono la squadra come simbolo di un regime che vogliono rovesciare.

“Noi giochiamo per ogni iraniano, sia nella diaspora che in Iran”, ha dichiarato Taremi. “Le persone hanno opinioni diverse, ma noi siamo qui per unire le persone e cercheremo di portare gioia a tutti gli iraniani, ovunque vivano. Non ci immischiamo in politica. Siamo qui per giocare a calcio”, ha concluso a proposito delle possibili proteste. L’Iran giocherà di nuovo a Inglewood, in California, domenica prossima contro il Belgio, prima di concludere la fase a gironi a Seattle contro l’Egitto il 26 giugno.