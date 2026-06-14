Iran, Pakistan annuncia: “Raggiunto l’accordo di pace, firma il 19 giugno in Svizzera”

Anche il presidente Trump ha confermato l’intesa: “Riaperto Hormuz e revocato il blocco navale Usa”

Il premier del Pakistan Shehbaz Sharif ha annunciato in un post sul social X che è stato raggiunto un accordo di pace tra gli Stati Uniti e l’Iran.

Il post sui social

“A seguito di intensi colloqui, siamo lieti di annunciare che è stato raggiunto l’accordo di pace tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e definitiva delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano“, si legge nel post di Sharif. “Desideriamo ringraziare gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran per il loro impegno nel trovare una soluzione diplomatica al conflitto”, ha aggiunto, “desideriamo inoltre esprimere il nostro sincero apprezzamento ai nostri fratelli in questo sforzo di mediazione, la grande leadership dello Stato del Qatar, per il loro sostegno nel raggiungimento di questo accordo. Vorrei inoltre ringraziare in modo particolare la leadership lungimirante del Regno dell’Arabia Saudita e della Repubblica di Turchia per i loro immensi contributi in tal senso”.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

La firma in Svizzera

Sharif ha precisato che la cerimonia ufficiale di firma dell’accordo di pace tra Iran e Stati Uniti si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera.

La conferma di Trump

Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha confermato l’intesa. “L’accordo con la Repubblica Islamica dell’Iran è ora concluso“, scrive in un post sul social Truth, “congratulazioni a tutti! Con la presente autorizzo pienamente la riapertura senza restrizioni dello Stretto di Hormuz e, contestualmente, autorizzo l’immediata revoca del blocco navale degli Stati Uniti. Navi di tutto il mondo, accendete i motori. Che il petrolio scorra!”.