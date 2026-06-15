Inter-Camavinga, l’indiscrezione di calciomercato

Eduardo Camavinga, difensore del Real Madrid, in queste ore è stato accostato all’Inter. Per ora però si tratta solo di indiscrezioni mediatiche. Il classe 2002, francese (e con passaporto congolese), profilo di altissimo livello, può giocare sia come terzino sinistro che come mediano. Approdato in Spagna nel 2021 dal Rennes per 31 milioni di euro, è sempre stato un titolare fisso dei Blancos. Tuttavia, adesso, con José Mourinho in panchina, non sembrerebbe essere più incedibile e potrebbe fare posto ai nuovi acquisti come Ibrahima Konaté e Marc Cucurella. L’arrivo a Madrid di Beppe Marotta, per vedere il match tra Real Madrid Leyendas e Inter Legends, ha scatenato le voci di mercato e acceso i sogni di tanti tifosi interisti.

Valutazione intorno ai 50 milioni di euro

I rapporti tra le due società sono ottimi con Florentino Perez che da poco si è assicurato il cartellino di Denzel Dumfries, in attesa di dare l’ufficialità con l’apertura della finestra di calciomercato il 29 giugno 2026. Camavinga rappresenterebbe una grande opportunità per i nerazzurri che sono sempre a caccia di profili giovani, forti e con esperienza nel panorama internazionale. Eventualmente il problema potrebbe essere la valutazione di mercato del difensore di Cabinda che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Il suo contratto con il Real scade il 30 giugno 2029, con l’ultimo prolungamento che è stato firmato il 7 novembre 2023.

Camavinga non convocato ai Mondiali 2026

Camavinga questa estate ha dovuto fare i conti con una profonda delusione: la mancata convocazione ai Mondiali 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti. Il ct Didier Deschamps non lo ha inserito nella lista destando la sorpresa di molti addetti ai lavori. Tra i grandi assenti ci sono anche Lucas Chevalier (portiere del Psg), Moussa Diaby (difensore dell’Al-Ittihad), Pierre Kalulu (difensore della Juventus), Khéphren Thuram (centrocampista della Juventus), Kingsley Coman (attaccante dell’Al-Nassr) e Kolo Muani (attaccante del Tottenham).