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venerdì 15 maggio 2026

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Mondiali 2026, la Francia svela i convocati con un trailer cinematografico: chi sono e dove giocano

Mondiali 2026, la Francia svela i convocati con un trailer cinematografico: chi sono e dove giocano
Didier Deschamps, 14 maggio 2026, Boulogne-Billancourt, Francia (Sandra Ruhaut /Pool Photo via AP)
Benedetta Mura
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Presenti anche quattro “italiani”. Tanti gli assenti eccellenti come Khéphren Thuram e Camavinga

Il trailer di un film per presentare i convocati ai Mondiali 2026. E’ la scelta originale fatta dalla Francia, che ha pubblicato sui social un teaser con tutti i 26 calciatori che questa estate partiranno per Stati Uniti, Messico e Canada con indosso la maglia dei Bleus. Tra loro c’è il portiere del Milan Mike Maignan, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, il centrocampista della Roma Manu Koné e l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram (fresco campione d’Italia). Assente dalla lista, invece, suo fratello, lo juventino Khéphren Thuram.

I convocati della Francia

Portieri

  • Mike Maignan (Milan)
  • Brice Samba (Rennes)
  • Robin Risser (Lens)

Difensori

  • Lucas Digne (Astin Villa)
  • Lucas Hernandez (Psg)
  • Maxence Lacroix (Crystal Palace)
  • Ibrahima Konate (Liverpool)
  • Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
  • Malo Gusto (Chelsea)
  • Theo Hernandez (Al-Hilal)
  • Jules Kounde (Barcellona)
  • William Saliba (Arsenal)

Centrocampisti

  • N’Golo Kante (Fenerbahce)
  • Adrien Rabiot (Milan)
  • Warren Zaire-Emery (Psg)
  • Manu Kone (Roma)
  • Aurélien Tchouameni (Real Madrid)

Attaccanti

  • Maghnes Akliouche (Monaco)
  • Bradley Barcola (Psg)
  • Rayan Cherki (Manchester City)
  • Ousmane Dembele (Psg)
  • Desire Doue (Psg)
  • Jean Philippe Mateta (Crystal Palace)
  • Kylian Mbappe (Real Madrid)
  • Michael Olise (Bayern Monaco)
  • Marcus Thuram (Inter)

Gli esclusi eccellenti di Deschamps 

Il ct Didier Deschamps ha dovuto fare delle scelte difficili in vista dei Mondiali 2026 lasciando a casa giocatori eccellenti come: Lucas Chevalier (portiere del Psg), Eduardo Camavinga (difensore del Real Madrid), Moussa Diaby (difensore dell’Al-Ittihad), Pierre Kalulu (difensore della Juventus), Khéphren Thuram (centrocampista della Juventus), Kingsley Coman (attaccante dell’Al-Nassr), Kolo Muani (attaccante del Tottenham). Niente Coppa del Mondo anche per Hugo Ekitiké, punta del Liverpool, costretto a stare fuori dai campi a causa della rottura del tendine d’Achille.

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