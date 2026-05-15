Home > Calcio > Mondiali 2026, la Francia svela i convocati con un trailer cinematografico: chi sono e dove giocano

Presenti anche quattro “italiani”. Tanti gli assenti eccellenti come Khéphren Thuram e Camavinga

Il trailer di un film per presentare i convocati ai Mondiali 2026. E’ la scelta originale fatta dalla Francia, che ha pubblicato sui social un teaser con tutti i 26 calciatori che questa estate partiranno per Stati Uniti, Messico e Canada con indosso la maglia dei Bleus. Tra loro c’è il portiere del Milan Mike Maignan, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, il centrocampista della Roma Manu Koné e l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram (fresco campione d’Italia). Assente dalla lista, invece, suo fratello, lo juventino Khéphren Thuram.

I convocati della Francia

Portieri

Mike Maignan (Milan)

Brice Samba (Rennes)

Robin Risser (Lens)

Difensori

Lucas Digne (Astin Villa)

Lucas Hernandez (Psg)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Ibrahima Konate (Liverpool)

Dayot Upamecano (Bayern Monaco)

Malo Gusto (Chelsea)

Theo Hernandez (Al-Hilal)

Jules Kounde (Barcellona)

William Saliba (Arsenal)

Centrocampisti

N’Golo Kante (Fenerbahce)

Adrien Rabiot (Milan)

Warren Zaire-Emery (Psg)

Manu Kone (Roma)

Aurélien Tchouameni (Real Madrid)

Attaccanti

Maghnes Akliouche (Monaco)

Bradley Barcola (Psg)

Rayan Cherki (Manchester City)

Ousmane Dembele (Psg)

Desire Doue (Psg)

Jean Philippe Mateta (Crystal Palace)

Kylian Mbappe (Real Madrid)

Michael Olise (Bayern Monaco)

Marcus Thuram (Inter)

Gli esclusi eccellenti di Deschamps

Il ct Didier Deschamps ha dovuto fare delle scelte difficili in vista dei Mondiali 2026 lasciando a casa giocatori eccellenti come: Lucas Chevalier (portiere del Psg), Eduardo Camavinga (difensore del Real Madrid), Moussa Diaby (difensore dell’Al-Ittihad), Pierre Kalulu (difensore della Juventus), Khéphren Thuram (centrocampista della Juventus), Kingsley Coman (attaccante dell’Al-Nassr), Kolo Muani (attaccante del Tottenham). Niente Coppa del Mondo anche per Hugo Ekitiké, punta del Liverpool, costretto a stare fuori dai campi a causa della rottura del tendine d’Achille.