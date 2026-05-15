Mondiali 2026, la Francia svela i convocati con un trailer cinematografico: chi sono e dove giocano

Il trailer di un film per presentare i convocati ai Mondiali 2026. E’ la scelta originale fatta dalla Francia, che ha pubblicato sui social un teaser con tutti i 26 calciatori che questa estate partiranno per Stati Uniti, Messico e Canada con indosso la maglia dei Bleus. Tra loro c’è il portiere del Milan Mike Maignan, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot, il centrocampista della Roma Manu Koné e l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram (fresco campione d’Italia). Assente dalla lista, invece, suo fratello, lo juventino Khéphren Thuram.
I convocati della Francia
Portieri
- Mike Maignan (Milan)
- Brice Samba (Rennes)
- Robin Risser (Lens)
Difensori
- Lucas Digne (Astin Villa)
- Lucas Hernandez (Psg)
- Maxence Lacroix (Crystal Palace)
- Ibrahima Konate (Liverpool)
- Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
- Malo Gusto (Chelsea)
- Theo Hernandez (Al-Hilal)
- Jules Kounde (Barcellona)
- William Saliba (Arsenal)
Centrocampisti
- N’Golo Kante (Fenerbahce)
- Adrien Rabiot (Milan)
- Warren Zaire-Emery (Psg)
- Manu Kone (Roma)
- Aurélien Tchouameni (Real Madrid)
Attaccanti
- Maghnes Akliouche (Monaco)
- Bradley Barcola (Psg)
- Rayan Cherki (Manchester City)
- Ousmane Dembele (Psg)
- Desire Doue (Psg)
- Jean Philippe Mateta (Crystal Palace)
- Kylian Mbappe (Real Madrid)
- Michael Olise (Bayern Monaco)
- Marcus Thuram (Inter)
Gli esclusi eccellenti di Deschamps
Il ct Didier Deschamps ha dovuto fare delle scelte difficili in vista dei Mondiali 2026 lasciando a casa giocatori eccellenti come: Lucas Chevalier (portiere del Psg), Eduardo Camavinga (difensore del Real Madrid), Moussa Diaby (difensore dell’Al-Ittihad), Pierre Kalulu (difensore della Juventus), Khéphren Thuram (centrocampista della Juventus), Kingsley Coman (attaccante dell’Al-Nassr), Kolo Muani (attaccante del Tottenham). Niente Coppa del Mondo anche per Hugo Ekitiké, punta del Liverpool, costretto a stare fuori dai campi a causa della rottura del tendine d’Achille.