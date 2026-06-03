Dumfries vicino al Real Madrid, atteso l’annuncio di Perez

Denzel Dumfries a un passo dal Real Madrid. In attesa di annunciare il ritorno in panchina di Jose Mourinho, in pole per la successione di Alvaro Arbeloa, il club spagnolo si appresta a completare il primo acquisto per la prossima stagione. Si tratta proprio di Dumfries, il laterale destro olandese in uscita dall’Inter. Secondo i principali media sportivi spagnoli tra la Casa Blanca e il club nerazzurro sarebbe stato raggiunto un accordo sui 20 milioni di euro.

Inter Milans Denzel Dumfries during the Serie A soccer match between Inter and Roma at the San Siro Stadium in Milan , north Italy – Sunday , April 05 , 2026. Sport – Soccer . (Photo by Spada/LaPresse)

Perez: “Giovedì il primo grande acquisto”

L’ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore. “Giovedì annuncerò il primo grande acquisto del Real Madrid”, ha infatti dichiarato il presidente del Real Madrid Florentino Perez nel corso di una intervista a ‘El Español’. “Avremo i nomi prima di domenica, non preoccupatevi. La gente non ne dubita, la gente mi conosce. Ho sempre generato entusiasmo durante i miei 23 anni da presidente. Chi mi conosce sa che i migliori giocatori saranno al Real Madrid e che vinceremo la Champions League”, ha aggiunto il presidente in piena campagna elettorale per la rielezione.