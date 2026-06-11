Messico-Sudafrica inaugura i Mondiali 2026: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Saranno Messico e Sudafrica a dare inizio ai Mondiali 2026 ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. Una partita inaugurale che riporta alla Coppa del Mondo del 2010: anche in quel caso furono queste due stesse squadre ad affrontarsi.

Il fischio di inizio è programmato alle 21, ora italiana. Si giocherà allo stadio Azteca di Città del Messico, dove si terrà una trionfale cerimonia di apertura che inizierà con l’esibizione di Shakira, che canterà l’inno della Coppa del Mondo 2026. Poi scenderanno in campo le due formazioni del Gruppo A: come da tradizione, il Messico avrà il privilegio di aprire le danze in quanto Paese co-organizzatore del torneo a 40 anni di distanza dall’ultima volta.

Messico e Sudafrica a confronto: c’è tanta voglia di riscatto

La formazione di Javier Aguirre, che ha assunto la guida della nazionale nel 2024 per il suo terzo mandato, spera di riscattarsi dall’eliminazione nella fase a gironi di quattro anni fa in Qatar. Prima di allora, il Messico era stato eliminato agli ottavi di finale per sette volte consecutive tra il 1994 e il 2018. Le uniche volte in cui ha raggiunto i quarti sono state quando ha ospitato il torneo, nel 1970 e nel 1986. Gran parte delle speranze della squadra si basano su Gilberto Mora, che l’anno scorso è diventato il più giovane giocatore di sempre a vestire la maglia della nazionale maggiore messicana, a soli 16 anni.

Il Sudafrica torna ai Mondiali per la prima volta da quando ha ospitato il torneo nel 2010. Nonostante la sorprendente vittoria per 2-1 contro la Francia, è diventata la prima nazione ospitante a essere eliminata nella fase a gironi. Le uniche altre partecipazioni del Sudafrica risalgono al 1998 e al 2002, quando non riuscì a superare la fase a eliminazione diretta. I sudafricani si sono qualificati per i Mondiali di quest’anno superando la Nigeria nel loro girone di qualificazione. La squadra sarà allenata dal belga Hugo Broos, che guida i Bafana Bafana dal 2021. La rosa è composta principalmente da giocatori provenienti da club locali.

Messico-Sudafrica: probabili formazioni

Messico-Sudafrica, stadio Azteca di Città del Messico, ore 21 italiane

MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Pineda, Alvarez, Fidalgo; Vega, Jimenez, Quinones.

SUDAFRICA (4-2-3-1): Williams; Mudau, Sibisi, Ndamane, Modiba; Sithole, Mokoena; Apollis, Zwane, Mofokeng; Foster

Messico-Sudafrica: dove vederla in tv

La partita di esordio di questi Mondiali 2026 sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile sul canale 214.