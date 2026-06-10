Mondiali 2026, l'Olanda si prepara: le strade dell'Aia vestite di arancione

Migliaia di bandierine arancioni, i palazzi tappezzati di arancione, lampioni arancioni e bandiere nazionali: i Mondiali 2026 sono alle porte e l’Olanda non è mai stata così pronta. Gli abitanti dell’Aia hanno decorato la città e, in particolare, la strada Marktweg con un mare di arancione alternato a sagome di leoni rampanti, altro simbolo nazionale. La squadra esordirà nel torneo domenica 14 giugno, sfidando il Giappone a Dallas; poi affronteranno la Svezia a Houston il 20 giugno e completeranno il girone contro la Tunisia sei giorni dopo a Kansas City. Pur essendo un Paese piccolo, con 19 milioni di abitanti, i Paesi Bassi hanno spesso superato le aspettative ai Mondiali, raggiungendo la finale tre volte – nel 1974, nel 1978 e nel 2010 – ma senza mai vincere il titolo.