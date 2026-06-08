Mondiali 2026, allerta sicurezza in Usa: in azione anche droni e cani robot

I Mondiali 2026 di calcio, evento mastodontico con 48 squadre (ma senza l’Italia) e 104 partite che si giocherà in 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada, rappresenta una sfida di sicurezza senza precedenti, con un numero di Paesi, partite e un’area geografica più estesa che mai. Tutto ciò avviene sullo sfondo della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, della crescente violenza politica nell’orbita del presidente Donald Trump e dei timori sempre più forti di interferenze generate dall’intelligenza artificiale, creando un contesto di minaccia complesso per le autorità.

Droni, cani robot, camion a raggi X: tutti i mezzi di sicurezza per i Mondiali 2026

A sovrintendere al vasto apparato di sicurezza c’è una moltitudine di agenzie federali, dipartimenti di polizia statali e locali ed enti privati. Le loro responsabilità spaziano dalla messa in sicurezza degli stadi e delle fan zone alla scorta delle squadre e alla protezione delle personalità di spicco. Tra i loro strumenti figurano droni da ricognizione in grado di lanciare reti sopra gli ostacoli nello spazio aereo ristretto, cani robot per il controllo dei bagagli, giganteschi camion a raggi X e migliaia di telecamere dotate di intelligenza artificiale puntate sugli spazi pubblici che presto saranno affollati di tifosi.

Mondiali 2026, amministrazione Trump: “78 Super Bowl in 39 giorni“

Negli Stati Uniti, si tratta di “78 Super Bowl in 39 giorni“, ha dichiarato Andrew Giuliani, direttore esecutivo della task force di Trump per i Mondiali di calcio, che sovrintende all’operazione interagenzia. “Non c’è mai stata un’estate come questa nella storia americana dal punto di vista della sicurezza”, ha affermato Giuliani, figlio dell’ex sindaco di New York Rudy Giuliani. “Siamo preparati al meglio”, ha aggiunto. Il torneo gode dello stesso livello di allerta federale per la sicurezza del Super Bowl, appena inferiore a quello di un insediamento presidenziale o di una convention politica nazionale, garantendo il coordinamento tra governo federale, stati e autorità locali. Coincide con altri importanti eventi legati al 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti. Finora, ha affermato Giuliani, non ci sono minacce credibili. Il Dipartimento per la sicurezza Interna, concentrato sulla stretta di Trump in materia di immigrazione e colpito da un taglio di fondi risolto solo di recente, stima che fino a 7 milioni di persone visiteranno gli Stati Uniti per i Mondiali di calcio. Il Servizio Segreto statunitense, sotto esame dopo le violazioni della sicurezza e i tentativi di attentato alla vita di Trump, ha il compito di proteggere i leader globali che si recheranno ai Mondiali per tifare per i propri Paesi.

Sicurezza ai Mondiali 2026: quanto costa agli Usa

Per contribuire a coprire i costi della sicurezza, la Federal Emergency Management Agency (FEMA) ha distribuito 625 milioni di dollari alle 11 città statunitensi che ospiteranno l’evento. Ulteriori 250 milioni di dollari sono destinati al tracciamento e alla neutralizzazione di droni sospetti. L’erogazione di questi fondi è stata ritardata dal blocco dei finanziamenti del Dipartimento della sicurezza Interna, che secondo l’amministrazione repubblicana ha ostacolato la pianificazione della sicurezza. Altri coinvolti nella pianificazione hanno affermato che il governo federale avrebbe potuto svolgere un ruolo più attivo anche prima del blocco delle attività governative. John Cohen, ex alto funzionario del Dipartimento della sicurezza Interna che ha informato i leader statali prima delle partite, ha dichiarato che il governo è stato in gran parte assente dalle riunioni di pianificazione lo scorso anno e ha iniziato a condividere informazioni sulle minacce con le regioni ospitanti solo di recente. “Con un evento di questa portata, ci si aspetterebbe che il governo federale avesse svolto un ruolo più attivo”, ha affermato Cohen. “Sembrava un’occasione persa per mostrare quella collaborazione”, ha aggiunto.

Mondiali 2026, pericolo AI

Prima dei Mondiali di quest’anno, la crescente sofisticazione dei video con intelligenza artificiale era una particolare fonte di preoccupazione, con i funzionari che avvertivano che gli attori statali possono sfruttare la tecnologia per diffondere disinformazione e panico. Nei giorni delle partite, l’FBI attiverà operazioni congiunte. Centri di controllo in ogni città ospitante, che riuniscono le forze dell’ordine locali, statali e federali per monitorare e indagare sulle minacce. “Se c’è un video che mostra un’esplosione in un luogo, e questo è generato dall’AI, abbiamo persone sul campo in grado di verificare se sia vero o meno”, ha affermato Kachhia-Patel. Alcune aziende di AI si sono proposte ai dipartimenti di polizia delle città ospitanti, promettendo di analizzare dati e filmati di sorveglianza nei giorni delle partite per prevenire minacce, compresi i comportamenti indisciplinati dei tifosi. Il dipartimento ha stipulato un contratto con Peregrine Technologies, che promette di vagliare i dati della polizia e le informazioni disponibili pubblicamente, come i luoghi di allenamento delle squadre e l’affiliazione nazionale dei bar più frequentati, per prevenire possibili conflitti.

Allerta massima per i droni

A gennaio, migliaia di funzionari coinvolti nella sicurezza dei Mondiali si sono riuniti per esercitazioni che simulavano ondate di folla, attacchi con veicoli e sparatorie di massa. Tra le maggiori preoccupazioni ci sono i droni. Dall’ultimo Mondiale in Qatar nel 2022, i droni sono diventati un’arma di primo piano in conflitti come la guerra della Russia in Ucraina e l’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. “Se c’è una minaccia che mi tiene sveglia la notte, è quella dei droni”, ha dichiarato la commissaria di polizia di New York Jessica Tisch, il cui dipartimento sta collaborando con l’FBI per contrastare l’uso dei droni. È vietato far volare i droni sopra gli stadi e le fan zone, e Kachhia-Patel ha affermato che l’FBI dispone di una “gamma completa di opzioni” per contrastare le incursioni. Queste includono agenti che monitorano il cielo e una “varietà di mezzi” per abbattere i dispositivi in sicurezza, ha detto senza fornire ulteriori dettagli. Diverse aziende specializzate nel rilevamento e nella neutralizzazione dei droni stanno collaborando per aiutare le agenzie federali a garantire la sicurezza dello spazio aereo. Una di queste aziende, Fortem, ha affermato di aver firmato un contratto multimilionario con il Dipartimento della sicurezza Interna (DHS) prima dei Mondiali per una strategia insolita di neutralizzazione dei droni: quadricotteri in grado di lanciare reti contro i droni in avvicinamento per intrappolarli a mezz’aria. Così come le squadre cercheranno di dare il massimo in campo, Giuliani ha affermato che la pianificazione della sicurezza rappresenta un’occasione unica per “mostrare l’eccezionalità americana”. “Se facciamo bene il nostro lavoro – ha concluso Giuliani – nessuno parlerà di sicurezza ai Mondiali‘.