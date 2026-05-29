Mondiali 2026, a Washington al via la costruzione del National Mall per la fan zone

È iniziata a Washington la costruzione del National Mall per la fan zone della Coppa del Mondo FIFA 2026, con feste e visioni gratuite di tutte le 104 partite di calcio dall’11 giugno al 19 luglio. Oltre a cibo, musica, ci saranno mostre interattive e programmi per i giovani. Freedom 250, un’organizzazione sostenuta dal presidente Donald Trump, sta organizzando la fan zone della FIFA come un altro modo in cui i visitatori della capitale della nazione possono celebrare il 250° anniversario della firma della Dichiarazione di Indipendenza. Una Coppa del Mondo di grandi dimensioni con più squadre, più partite e persino più nazioni ospitanti che mai lascia una grande domanda in sospeso sul più grande spettacolo sportivo del mondo. L’ultima edizione della Coppa del Mondo – ospitata in collaborazione da Stati Uniti, Canada e Messico – spingerà oltre i limiti di quanto lontano può arrivare lo sport più popolare del pianeta prima di raggiungere un punto di rottura.