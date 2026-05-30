Scontri al derby di Torino, il tifoso ferito si è risvegliato dal coma

Si è risvegliato dal coma Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino rimasto gravemente ferito negli scontri avvenuti prima del derby della Mole tra Torino e Juventus domenica scorsa, 24 maggio. L’uomo era stato colpito da un oggetto contundente e trasportato d’urgenza in ospedale con un serio trauma cranico.

Dall’ospedale fanno sapere che il paziente “è sveglio e interagisce con l’ambiente esterno”, anche se resta ancora leggermente sedato per contenere il dolore. I medici parlano di un miglioramento significativo, soprattutto dal punto di vista neurologico, ma il ricovero in terapia intensiva continua e la prognosi resta riservata. Intanto proseguono le indagini della polizia per chiarire la dinamica dei violenti tafferugli e accertare eventuali responsabilità. Al momento il fascicolo aperto dalla procura del capoluogo piemontese, ipotizza il reato di lesioni gravi.