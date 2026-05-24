Accesso Archivi

Accesso Archivi

domenica 24 maggio 2026

Ultima ora

Serie A, tifoso in ospedale dopo scontri nel pre-partita di Torino-Juventus: slitta l’inizio del match

Serie A, tifoso in ospedale dopo scontri nel pre-partita di Torino-Juventus: slitta l’inizio del match
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Non verrà rispettata la contemporaneità dei match delle 20.45

Non verrà rispettata la contemporaneità dei match delle 20.45 dell’ultima giornata di Serie A. A Torino un tifoso di 45 anni è stato trasportato in ospedale, prima al Mauriziano e poi al Cto, a causa di un trauma cranico. L’uomo sarebbe rimasto coinvolto negli scontri scoppiati nel pomeriggio tra gli ultras del Torino e della Juventus. I tifosi bianconeri presenti allo stadio Olimpico Grande Torino hanno chiesto alla squadra di non giocare. Il clima all’interno dello stadio è di grande tensione: al momento entrambe le squadre sono all’interno degli spogliatoi, la partita – inizialmente prevista per le 20.45 – non è ancora iniziata. 

© Riproduzione Riservata