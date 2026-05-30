Champions League 2026, oggi la finale Psg-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

Oggi sabato 30 maggio 2026 è il giorno della finale di Champions League Psg-Arsenal a Budapest. Una sfida inedita che mette di fronte due filosofie di gioco, con gli spagnoli Luis Enrique e Mikel Arteta a guidare le rispettive squadre dalla panchina. La compagine inglese, dominatrice della Premier League, va a caccia del suo primo successo nella massima competizione europea mentre i francesi puntano a realizzare una storica doppietta. Sarà una sfida tra due squadre dallo stile di gioco totalmente diverso. Da una parte c’è il Psg di Luis Enrique, capocannoniere di questa edizione della Champions League con 44 gol – una media di oltre tre a partita – e la macchina da guerra cinica e implacabile che ha travolto l’Inter per 5-0 nella finale dello scorso anno, realizzando la vittoria più ampia in una finale nei 70 anni di storia della competizione. Dall’altra parte c’è l’Arsenal di Arteta, che vanta di gran lunga la difesa più solida della Champions League, un sistema di gioco senza palla asfissiante e la minaccia più efficace e incisiva sui calci piazzati.

Luis Enrique: “Noi ambiziosi, Arsenal grande squadra”

“Puntiamo entrambi allo stesso obiettivo”, ha dichiarato Luis Enrique venerdì nella conferenza stampa della vigilia. “Abbiamo solo preso due strade diverse”, ha aggiunto. Se c’è qualcuno che ha gli strumenti per impedire al Psg di diventare la seconda squadra a vincere il titolo per due anni consecutivi nell’era della Champions League, quello è sicuramente Arteta. E Luis Enrique non ha dubbi: “Sono la miglior squadra difensiva d’Europa”, ha affermato l’allenatore del PSG a proposito dell’Arsenal, “e lo sono da diversi anni”. “Hanno meritato di vincere la Premier League. È stata una dura battaglia tra loro e il Manchester City, ma hanno dimostrato di essere una grande squadra”, ha detto ancora il tecnico campione in carica. “Sappiamo come rimanere concentrati sulle cose che dobbiamo controllare. Il nostro obiettivo è chiaro”, ha aggiunto. Su come le finali siano diverse. “Se parliamo di finali, è sempre difficile. Non credo necessariamente che la differenza tra noi e l’Inter (5-0 in finale) della scorsa stagione rispecchiasse appieno il livello delle due squadre, ma le finali sono partite diverse. C’è sempre molta tensione, molta attesa. Ma questi elementi sono sempre importanti”, ha detto ancora Luis Enrique.

🎙️ Luis Enrique : « On a souffert, on en avait besoin, mais on arrive à nouveau en finale. Il faut profiter de ce type de matchs. » 💬#PSGARS I #UCLFinal pic.twitter.com/48BZW0toFq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 29, 2026

Arteta: “Con coraggio per scrivere la storia”

In questa edizione della Champions League, l’Arsenal ha mantenuto la porta inviolata in nove partite, tre in più di qualsiasi altra squadra, subendo solo sei gol in 14 incontri. Un fattore determinante sono i gol su calcio piazzato. Nel percorso che ha portato l’Arsenal alla conquista del suo primo titolo di Premier League dal 2004, ben 25 dei suoi 71 gol sono arrivati da situazioni di palla inattiva, più di qualsiasi altra squadra. “È un’opportunità per vivere appieno questo momento, perché è la seconda volta nella nostra storia che ci troviamo qui. Domani abbiamo l’opportunità di scrivere un nuovo capitolo nella storia di questo club. Per farlo, dobbiamo giocare con lucidità, tanto coraggio e una voglia di vincere inarrestabile”, ha dichiarato il tecnico Arteta alla vigilia. Sulla sconfitta in semifinale della scorsa stagione contro il Paris Saint-Germain, ancora Arteta ha detto: “Rivedendo le partite, sono rimasto molto soddisfatto di ciò che ho visto. Ero ancora più fiducioso, convinto di quanto fossimo andati vicini alla vittoria e di quanto fossimo stati sfortunati in molti momenti a non raggiungere la finale. Anche le squadre si sono evolute sotto certi aspetti e sono sicuro che domani giocheremo una partita diversa”. “Loro sono i detentori del titolo, quindi sono stati gli ultimi a guadagnarsi il diritto di sollevarlo. Attualmente sono i campioni, e noi siamo qui per strapparglielo”, ha concluso.

💬 “We have the opportunity tomorrow to write a new chapter in the history of this football club."



Mikel Arteta outlines the three ingredients he feels could lead us to success on Saturday night 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 29, 2026

Precedenti e pronostico

Nei precedenti il bilancio è in perfetta parità: 2 vittorie per parte e 3 pareggi, ma nella finalissima – come riporta Agipronews – è avanti il bis del Psg, offerto a 1,68 su William Hill, contro il 2,19 del Double dei Gunners. Nonostante gli inglesi sia arrivati in finale da imbattuti, per gli esperti Snai arriverà la prima sconfitta nei 90 minuti regolamentari: Luis Enrique avanti a 2,30 contro il 3,10 a favore dell’Arsenal. A 3,20 i tempi supplementari, assenti dal 2016. In quell’edizione, derby di Madrid, si arrivò ai calci di rigore, opzione fissata a 5,10. Nelle ultime sette finale una sola squadra a segno, l’ottavo No Goal consecutivo (1,95) è però in ritardo sul Goal visto a 1,75. Occhio anche all’incognita Var, che potrebbe decidere le sorti della finale: l’arbitro Siebert che consulta il monitor è un’opzione fissata a 3 volte la posta.Tanti i protagonisti che vogliono decidere la finale, tra questi spicca Kvhicha Kvaratskhelia, a segno contro l’Inter l’anno scorso e già a quota 10 centri in Europa: il timbro del georgiano si gioca a 2,88, ma in pole c’è Ousmane Dembele, Pallone d’Oro in carica, autore del gol vittoria nell’ultimo scontro diretto. Il bis del francese è in pole a 2,44, mentre il connazionale Desiré Doué, doppietta a Monaco un anno fa, sale a 3,50. Arteta punterà su Kai Havertz o Victor Gyokeres come terminale offensivo? In lavagna è più probabile il gol dello svedese (3,25), ma il timbro del tedesco – match-winner nella finale del 2021 – è visto a 4,00. Occhio anche a Riccardo Calafiori, che potrebbe far tornare l’Italia nel tabellino dei marcatori di una finale dopo ben 19 anni: il timbro del difensore dei Gunners è fissato a 12,00

Psg-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Ecco le probabili formazioni della partita:

Psg (4-3-3): Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, L. Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique.

Arsenal (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. All. Arteta

Il fischio d’inizio della partita è alle 18, il match sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport. Per chi non è abbonato alla piattaforma a pagamento, la finale di Champions League sarà visibile in chiaro, in differita alle 21, su Tv8.