Champions League, il Psg batte 5-4 il Bayern: spettacolo nella semifinale d’andata

Semifinale show al Parco dei Principi, dove il Psg si è imposto sul Bayern con il rocambolesco risultato di 5-4 nel match di andata. Bavaresi avanti al 17′ con il rigore di Kane, replica dei francesi con i gol di Kvaratskhelia (24′) e Joao Neves (33′). Olise riequilibra i conti al 41′ ma prima dell’intervallo il rigore di Dembélé riporta avanti la formazione di Luis Enrique. Nella ripresa i padroni di casa dilagano con Kvara (56′) e Dembélé (58′), ma Upamecano (65′) e Luis Diaz (68′) accorciano le distanze e tengono in gioco il Bayern in vista del ritorno, in programma il 6 maggio all’Allianz Arena.