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martedì 26 maggio 2026

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Donyell Malen alla Roma, è ufficiale il riscatto: contratto fino al 2030

Donyell Malen alla Roma, è ufficiale il riscatto: contratto fino al 2030
Donyell Malen (Photo by Paola Garbuio/Lapresse)
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“Complimenti, Donyell!”, scrive il club giallorosso in una nota, che rinnova anche il contratto di Hermoso

 L’AS Roma conferma di aver effettuato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L’attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. “Complimenti, Donyell!”, scrive il club in una nota.

Tutti i gol di Malen con la Roma

Serie A (14 gol)

  • Torino – Roma 0-2, 1 gol
  • Roma – Cagliari 2-0, 2 gol
  • Roma – Napoli 2-2, 2 gol
  • Roma – Juventus 3-3, 1 gol
  • Como – Roma 2-1, 1 gol
  • Roma – Pisa 3-0, 3 gol
  • Bologna – Roma 0-2, 1 gol
  • Parma – Roma 2-3, 2 gol
  • Hellas Verona – Roma 0-2, 1 gol

Europa League (1 gol)

  • Roma – Bologna 3-4, 1 gol

Rinnova Hermoso

L’AS Roma comunica di aver esercitato l’opzione per il prolungamento del contratto di Mario Hermoso fino al 2027. Il difensore spagnolo, in questa stagione, ha collezionato 35 presenze e 4 gol. “Congratulazioni, Mario!”, aggiunge il club giallorosso in una nota. 

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