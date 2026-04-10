Malen ne fa 3 al Pisa, la Roma resta in scia per la Champions League

Tutto facile per la Roma, che batte 3-0 all’Olimpico il Pisa nell’anticipo della 32/a giornata di Serie A e torna in scia al quarto posto agganciando la Juventus quinta a 57 punti, a meno uno dal Como che attualmente occupa l’ultimo piazzamento che vale l’ingresso in Champions League. Protagonista assoluto Malen, autore di una tripletta. L’attaccante olandese sblocca il risultato dopo appena tre minuti con un’azione personale approfittando di un errore di Caracciolo, poi raddoppia prima dell’intervallo con un tocco da due passi su assist di Rensch. Nella ripresa al 7′ firma la tripletta personale raccogliendo un pallone in profondità di Soulè.
La classifica
- Inter 72 punti
- Napoli 65
- Milan 63
- Como 58
- Juventus e Roma 57
- Atalanta 53
- Bologna 45
- Lazio 44
- Sassuolo 42
- Udinese 40
- Torino 36
- Parma 35
- Genoa 33
- Fiorentina 32
- Cagliari 30
- Cremonese e Lecce 27
- Verona e Pisa 18
Roma e Pisa hanno una gara in più