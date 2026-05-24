Lecce salvo, Cremonese in Serie B: si chiude la lotta salvezza in Serie A

La corsa salvezza della Serie A si chiude con il sorriso del Lecce e la delusione della Cremonese. Nell’ultima giornata di campionato i salentini conquistano tre punti pesantissimi contro il Genoa e blindano la permanenza nella massima serie, mentre la squadra di Giampaolo cade nettamente in casa contro il Como e retrocede in Serie B al termine di una serata amarissima.

Il Lecce resiste: basta Banda contro il Genoa

Al Via del Mare il Lecce fa il suo dovere e supera 1-0 il Genoa grazie a una rete realizzata dopo appena sei minuti di gioco. Decisivo Banda, bravo a saltare Marcandalli in area e a battere Leali per il vantaggio che indirizza subito la sfida. Da quel momento i pugliesi gestiscono il risultato con attenzione, difendendo un successo fondamentale che vale la salvezza. La squadra giallorossa chiude così il campionato a quota 38 punti, riuscendo a mantenere la categoria al termine di una stagione sofferta ma conclusa con il traguardo più importante. Il Genoa, già matematicamente salvo, resta invece fermo a 41 punti.

La delusione dei giocatori della Cremonese (Foto di Alberto Mariani/LaPresse)

Disastro Cremonese, il Como dilaga e condanna i grigiorossi

Serata da dimenticare invece per la Cremonese, travolta 4-1 dal Como davanti ai propri tifosi. La squadra lombarda regge per gran parte del primo tempo, ma al 37’ passa il Como con Rodriguez, favorito anche da una deviazione di Grassi. Nella ripresa gli ospiti accelerano subito trovando il raddoppio con Douvikas, ancora su assist di Rodriguez. La Cremonese prova a rientrare in partita con il rigore trasformato da Bonazzoli dopo un fallo di Ramon su Vardy, ma l’episodio che cambia definitivamente il match arriva al 24’. Douvikas viene atterrato in area da Bianchetti: l’arbitro assegna il penalty ed espelle Grassi, mentre dalla panchina vengono allontanati anche Djuricic e Okereke. Dal dischetto Da Cunha firma il 3-1 e nel finale completa la sua doppietta personale siglando il poker che chiude definitivamente i conti. Per la squadra di Giampaolo sfuma così la possibilità di compiere l’impresa salvezza: la sconfitta costa la retrocessione in Serie B.