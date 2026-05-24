Serie A, il Napoli saluta il Maradona con una vittoria: 1-0 contro l’Udinese

Un gol di Hojlund al 24′ regala al Napoli la vittoria nell’ultima giornata di Serie A contro l’Udinese. Gli azzurri chiudono un campionato che li ha visti rivaleggiare con l’Inter per il bis tricolore, soprattutto nella prima parte. Poi l’obiettivo è stato soprattutto quello di mantenere il secondo posto e conquistare la qualificazione Champions. Gli azzurri chiudono la stagione a 76 punti, l’Udinese – oggi in dieci dal 64′ per l’espulsione di Kabasele – a 50 punti, al decimo posto.