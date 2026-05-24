Parma-Sassuolo 1-0, i gialloblù chiudono con una vittoria

Al Parma basta un gol di Pellegrino per regolare la pratica contro il Sassuolo nell’ultima giornata della serie A. Gli emiliani chiudono così il loro campionato con una vittoria in casa nel derby emiliano col Sassuolo. A decidere il match una rete di Pellegrino all’80‘.
I gialloblù, salvi da diverse giornate, salgono a 45 punti, provvisoriamente al 12esimo posto in attesa del derby di Torino di stasera che, in caso di vittoria, porterebbe i granata al controsorpasso sugli uomini di Cuesta. Terza sconfitta consecutiva per il Sassuolo, che chiude 11esimo a 49 punti.