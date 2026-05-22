Mondiali 2026, i convocati dell’Inghilterra: il video annuncio sulle note dei Beatles

Il ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel ha svelato i 26 convocati per i Mondiali 2026, in programma dal’11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. L’annuncio del tecnico tedesco è stato seguito da un video emozionante che, sulle note del successo dei Beatles “Come Togheter”, svela i nomi dei calciatori che prenderanno parte alla spedizione nelle Americhe.

La nazionale dei “Tre Leoni” è stata inserita nel gruppo L e farà il suo debutto il 17 giugno contro la Croazia prima di affrontare Ghana e Panama.

I convocati dell’Inghilterra

Portieri

Dean Henderson (Crystal Palace)

Jordan Pickford (Everton)

James Trafford (Manchester City)

Difensori

Dan Burn (Newcastle)

Marc Guéhi (Manchester City)

Reece James (Chelsea)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Tino Livramento (Aston Villa)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Djed Spence (Tottenham)

John Stones (Manchester City)

Centrocampisti

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Eberechi Eze (Arsenal)

Jordan Henderson (Brentford)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Declan Rice (Arsenal)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Attaccanti

Anthony Gordon (Newcastle)

Harry Kane (Bayern Monaco)

Noni Madueke (Arsenal)

Marcus Rashford (Barcellona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Ivan Toney (Al-Ahli)

Ollie Watkins (Aston Villa)

Esclusioni eccellenti

Diverse le esclusioni eccellenti. L’allenatore di Krumbach ha deciso di non convocare grandi nomi del calcio inglese come Phil Foden (attaccante del Manchester City), Cole Palmer (attaccante del Chelsea), Trent Alexander-Arnold (difensore del Real Madrid) e Morgan Anthony Gibbs-White (centrocampista del Nottingham Forest).