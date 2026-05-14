Derby Roma, accordo Lega A-Prefettura: si gioca domenica alle 12

Il derby Roma–Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle ore 12. La decisione è stata assunta al termine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica riunito oggi in Prefettura, dopo l’invito del presidente del Tar del Lazio ad avviare un confronto per individuare una soluzione condivisa sulla programmazione della partita. Al vertice hanno preso parte il sindaco di Roma, il questore, i comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza, il presidente della Lega Serie A, i rappresentanti degli Internazionali di tennis e l’amministratore delegato di Sport e Salute. Sul tavolo il nodo della concomitanza tra il derby della Capitale e la finale maschile degli Internazionali d’Italia, prevista alle 17 al Foro Italico, in un fine settimana caratterizzato da un eccezionale afflusso di pubblico e da rilevanti esigenze di sicurezza.

Nel corso della riunione è stato acquisito l’impegno della Lega Serie A, degli organizzatori del torneo di tennis e di Sport e Salute a rafforzare in modo straordinario le misure di safety e il coordinamento operativo. Alla luce del nuovo quadro organizzativo, il Comitato ha quindi disposto l’anticipo del fischio d’inizio del derby a mezzogiorno, confermando invece il programma degli Internazionali. I servizi di sicurezza e il piano di gestione dei flussi saranno ulteriormente potenziati nel corso del tavolo tecnico convocato domani alle 17.30 in Questura. Di conseguenza si giocheranno sempre domenica alle 12 anche le partite Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli tutte valide per la lotta Champions.