Ranieri verso la Nazionale: le quote dei bookmaker

Nella settimana che porta al derby, con tutte le polemiche legate allo spostamento di data deciso dalla prefettura, Claudio Ranieri si avvicina alla Nazionale. È lo strano destino di “Sor Claudio”, che in questi giorni, se ricoprisse ancora il ruolo di senior advisor della Roma, starebbe pensando alla partita contro la Lazio, fondamentale anche per la Champions e accesa ulteriormente dalle polemiche sul calendario.

E invece no, perché, dopo la separazione di fine aprile (“scelta unilaterale della società”, ha subito precisato), la Roma non è più affar suo, almeno lavorativamente parlando. Ora il suo pensiero è la Nazionale, con i betting analyst di Sisal e Planetwin365 che – come riporta Agipronews – lo vedono ct tra 3,50 e 4,00. Quote che accendono il testa a testa con Antonio Conte, leggermente favorito tra 2,50 e 2,75.

Merito di una candidatura forte, presentata in prima persona proprio nella settimana del derby (e c’è chi dice che non sia stata una scelta casuale). D’altronde, lo stesso Ranieri ha ricordato che era già stato cercato lo scorso anno, dopo l’addio di Luciano Spalletti, ma “ero impegnato con la Roma. Ora sono libero, quindi perché no?”, aggiungendo che “se vieni chiamato devi dire sì e basta”. Altro che derby, altro che mercato estivo: il pensiero fisso di Ranieri, oggi, è la Nazionale.