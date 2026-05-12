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martedì 12 maggio 2026

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Coppa Italia 2026, il trofeo in treno verso Roma con le leggende del calcio italiano

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La Coppa Italia Frecciarossa torna a viaggiare sui treni ad Alta Velocità. In vista della finale di domani, 13 maggio, allo stadio Olimpico di Roma tra Lazio e Inter, il trofeo è stato protagonista di uno speciale viaggio a bordo di un treno Frecciarossa. Per il quinto anno consecutivo Frecciarossa, brand di Trenitalia (Gruppo FS), è title sponsor della competizione, rafforzando il legame tra il grande calcio italiano e l’Alta Velocità. L’arrivo della Coppa Italia Frecciarossa nella Capitale segna una delle tappe centrali della settimana che conduce alla finale. A bordo treno, ad accompagnare la Coppa da Milano a Roma, alcuni dei nomi leggendari della storia del calcio italiano: Fabio Capello, Leonardo Bonucci, Alessandro Del Piero, Ciro Ferrara, Marco Materazzi, Christian Vieri, Gianluca Zambrotta, Vincent Candela e Christian Panucci, presenti alla conferenza stampa di presentazione della finale. “Il consolidamento della partnership con la Lega Serie A per la Coppa Italia Frecciarossa riflette la profonda sintonia tra i grandi eventi sportivi e i valori di Trenitalia e del Gruppo FS”, ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Per raggiungere Roma in occasione della finale, Trenitalia ha attivato la promozione “Speciale Eventi”. Con il codice “COPPAITALIA26” sarà possibile acquistare biglietti Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca con sconti dal 20% al 75% rispetto al prezzo Base, per viaggi da e per Roma nelle date dedicate all’evento. Il calcio d’inizio della finale è previsto alle ore 21 del 13 maggio allo stadio Olimpico di Roma. La Lazio ha conquistato la Coppa Italia sette volte, mentre l’Inter l’ha sollevata nove volte.