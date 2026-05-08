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venerdì 8 maggio 2026

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Beccalossi, ai funerali tanta Inter e tifosi vip: da Bergomi e Zanetti fino a Max Pezzali e Paolo Rossi – Le foto

Beccalossi, ai funerali tanta Inter e tifosi vip: da Bergomi e Zanetti fino a Max Pezzali e Paolo Rossi – Le foto
Un momento del funerale di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
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Oggi a Brescia l’ultimo saluto all’ex calciatore, morto all’età di 69 anni

Beppe Bergomi durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
Javier Zanetti e Max Pezzali durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
Beppe Baresi durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
L'attore Paolo Rossi durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
Enrico Ruggeri durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
Max Pezzali durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
Marco Branca durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
Daniele Oriali durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
La bara in uscita dalla chiesa dopo i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
La bara in uscita dalla chiesa dopo i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
I funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia. Nella foto la moglie Danila e la figlia Nagaja (Foto di Spada/LaPresse)
I funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia. Nella foto la figlia Nagaja (Spada/LaPresse)
Piero Ausilio e Pio Esposito durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)
L'abbraccio tra Javier Zanetti e Daniele Oriali durante i funerali di Evaristo Beccalossi a Brescia (Foto di Spada/LaPresse)

A Brescia oggi l’ultimo saluto ad Evaristo Beccalossi. Alle esequie, che si sono tenute presso la chiesa Conversione di San Paolo, presenti oltre ai familiari dell’ex calciatore di Inter e Brescia anche tantissimi dirigenti, ex calciatori e bandiere nerazzurri come il direttore sportivo Piero Ausilio, Beppe Bergomi, Beppe Baresi e Xavier Zanetti. Alla cerimonia funebre dell’ex centrocampista, morto all’età di 69 anni, anche tantissimi tifosi vip come Enrico Ruggeri, Paolo Rossi e Max Pezzali. Tra i presenti anche gli ex dirigenti nerazzurri Lele Oriali, Marco Branca e l’attaccante dell’Inter Pio Esposito. Tra le corone di fiori inviate quelle di Massimo Moratti e del presidente della Fifa Gianni Infantino.

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