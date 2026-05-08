Home > Calcio > Beccalossi, ai funerali tanta Inter e tifosi vip: da Bergomi e Zanetti fino a Max Pezzali e Paolo Rossi – Le foto

A Brescia oggi l’ultimo saluto ad Evaristo Beccalossi. Alle esequie, che si sono tenute presso la chiesa Conversione di San Paolo, presenti oltre ai familiari dell’ex calciatore di Inter e Brescia anche tantissimi dirigenti, ex calciatori e bandiere nerazzurri come il direttore sportivo Piero Ausilio, Beppe Bergomi, Beppe Baresi e Xavier Zanetti. Alla cerimonia funebre dell’ex centrocampista, morto all’età di 69 anni, anche tantissimi tifosi vip come Enrico Ruggeri, Paolo Rossi e Max Pezzali. Tra i presenti anche gli ex dirigenti nerazzurri Lele Oriali, Marco Branca e l’attaccante dell’Inter Pio Esposito. Tra le corone di fiori inviate quelle di Massimo Moratti e del presidente della Fifa Gianni Infantino.