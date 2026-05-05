Arsenal-Atletico Madrid 1-0, i Gunners in finale di Champions League dopo 20 anni

L’Arsenal torna in finale di Champions League dopo 20 anni. I Gunners hanno battuto per 1-0 l’Atletico Madrid nella semifinale di ritorno (all’andata a Madrid era finita 1-1) e staccano così il pass per la finale di Budapest. Il gol decisivo degli inglesi è arrivato in chiusura di primo tempo, al 44′, quando Bukayo Saka è stato bravo a raccogliere una respinta corta di Oblak su tiro di Trossard. Sarà la seconda finale di Champions per l’Arsenal dopo quella del 2006, conclusa con la sconfitta per 2-1 contro il Barcellona. Domani gli uomini di Arteta conosceranno il nome della seconda finalista: sarà una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, protagoniste all’andata di un pirotecnico 5-4 al Parco dei Principi.

Saka sends The Arsenal to Budapest ❤️#UCL pic.twitter.com/eQucYm3Dho — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 5, 2026