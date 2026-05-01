Pisa-Lecce oggi in serie A, probabili formazioni e dove vederla in tv

Pisa-Lecce apre oggi, primo maggio, alle 20.45 la 35esima giornata di serie A. Una partita fondamentale per i salentini a caccia dei tre punti per tenere a distanza la Cremonese, terz’ultima della classe, e per continuare a restare in zona salvezza. Mister Eusebio Di Francesco al centro dell’attacco ritrova Francesco Camarda, al rientro dopo il grave infortunio alla spalla, che è in ballottaggio con Cheddira. In difesa riecco Tiago Gabriel, al rientro dalla squalifica

📌 Giornata numero 35, Arena Garibaldi di Pisa pic.twitter.com/9BWzHR7zDx — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) May 1, 2026

Nerazzurri invece che senza una vittoria sarebbero condannati matematicamente alla retrocessione in serie B a un solo anno dalla promozione. Pisa senza Marin, Tramoni e Denoon e con Moreo, Stojilkovic in attacco

Hiljemark: “Pisa ancora vivo, contro Lecce in campo per vincere”

“Noi andremo in campo con l’obiettivo di vincere, ci siamo allenati tutta la settimana per quello; chiaramente la nostra non è una situazione positiva ma abbiamo fatto anche delle cose buone e, quando parlano di noi, tutti parlano di una squadra ancora viva nonostante una stagione come questa”. Lo ha detto l’allenatore del Pisa Oscar Hiljemark parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce in programma alla ore 20.45 alla Cetilar Arena. “Non avremo a disposizione Marin, Tramoni e Denoon; valuterò le scelte da fare ma sempre con l’unico obbiettivo di puntare a vincere“, ha aggiunto il tecnico svedese.

Pisa-Lecce: le probabili formazioni

Pisa-Lecce alle 20.45 è il primo anticipo della 35esima giornata di serie A. Ecco le probabili formazioni:

Pisa (3-5-2) Semper; Bozhinov, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Vural, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark Lecce (4-2-3-1), Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Camarda. All. Di Francesco.

Orario e dove vederla

Pisa-Lecce si gioca oggi, primo maggio, alle 20.45 allo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani. Il match sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di Dazn.