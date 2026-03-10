Francesco Camarda, il baby bomber compie 18 anni. Tutti i record che ha già battuto

Da anni sulla bocca di tutti, Francesco Camarda oggi, 10 marzo, compie 18 anni. Il talento classe 2008 cresciuto nelle giovanili del Milan, ma in prestito al Lecce, diventa maggiorenne mentre sta recuperando da un infortunio alla spalla che ha di fatto interrotto in anticipo la sua stagione.

Camarda è il ragazzo dei record: dall’esordio a soli 15 anni in serie A con i colori rossoneri, al debutto in Champions a nemmeno 17 anni, al suo primo gol nella massima serie a Lecce a 17 anni e 202 giorni. Ma il suo nome girava nell’ambiente già 13enne per tutti i gol segnati nelle giovanili del Milan, in cui è entrato a soli 7 anni.

Da record anche il suo rapporto con la nazionale: dall’esordio in Under 15 all’Under 21 il suo marchio nel tabellino dei marcatori non è mai mancato.

I record di Camarda

Francesco Camarda è stato il più giovane a esordire in serie A. Il 25 novembre 2023, in Milan-Fiorentina Pioli lo convoca per la prima volta e lo fa entrare in campo nel finale. A 15 anni, 8 mesi e 15 giorni diventa il più giovane di sempre a giocare nella massima categoria italiana, stracciando tutti record a partire da quello del suo mito Paolo Maldini in maglia rossonera che resisteva dal 1985.

Camarda è stato anche l’italiano più giovane a esordire in Champions League: il 22 ottobre 2024 in un Milan-Bruges entra in campo a 16 anni e 226 giorni. Segna anche ma il suo gol viene annullato per fuorigioco.

Il primo gol in serie A arriva con la maglia del Lecce: lo scorso 28 settembre a 17 anni e 202 giorni firma il pari nel finale contro il Bologna diventando il più giovane marcatore nella massima serie con la maglia salentina.

Il baby bomber ha firmato dei record anche in maglia azzurra: nell’ottobre 2025 a 17 anni e 7 mesi esordisce in Under 21 contro la Svezia e va subito a segno, diventando il più giovane a segnare in questa categoria con l’Italia.

Camarda e le nazionali giovanili

“Ho iniziato in Under 15, la prima convocazione fu con la Slovenia e segnai anche. Capii subito l’importanza della maglia azzurra, fu una bellissima emozione”, ha raccontato a Vivo Azzurro lo scorso novembre. “Sono passato dall’Under 16 con Zoratto, per poi salire quasi subito in Under 17 con mister Favo – ha continuato – Fra noi si è creato un bel rapporto e ancora adesso ci sentiamo. Abbiamo vinto quel bellissimo Europeo: si era creato un clima fantastico di fiducia fra noi e lo staff e non poteva andare diversamente. Poco dopo ho giocato anche l’Europeo Under 19 con mister Corradi e uscimmo in semifinale con la Spagna, un vero peccato perché anche lì potevamo andare in fondo”. Manca ancora l’esordio in nazionale maggiore ma lì non potrà battere record di precocità.